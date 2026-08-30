नेपाल आपदा: काठमांडू-मुग्लिन सड़क मार्ग बंद होने से बाजार पूरी तरह ठप, आर्थिक नुकसान झेल रहे कारोबारी

विश्वदीपक त्रिपाठी, नेपाल। पूर्वी नवलपरासी का जिला मुख्यालय कावासोती। सुबह के नौ बजे हैं। रविवार को अमूमन चहल-पहल रहने वाले इस बाजार में अजीब सन्नाटा पसरा है। रहुवा त्रासदी व काठमांडू-मुग्लिंन सड़क बंद होने की खबर के बाद इस इलाके का जनजीवन ठप सा हो गया है।

स्थानीय लोग ही इक्का-दुक्का अपने वाहन से आते-जाते दिख रहे हैं। लंबी दूरी की बसें नहीं चल रही हैं। बाजार के बीच में चाय-पानी की दुकान चलाने वाले भोजराज बगाले रेग्मी काउंटर में रखी मिठाई को सहेज रहे हैं। दुकान में ग्राहकों के लिए रखीं 35 कुर्सियां खाली पड़ी हैं। भोजराज कहते हैं 'रोज सुबह सात बजे से ही ड्राइवर, खलासी और यात्रियों की भीड़ लगती थी। आज नौ बज गए, एक चाय भी नहीं बिकी। मिठाई खराब हो रही है।

कावासोती का ये बाजार काठमांडू-मुग्लिन हाईवे पर पड़ता है। यहां से ही काठमांडू, पोखरा और नारायणगढ़ के लिए गाड़ियां गुजरती हैं। रसुवा बाढ़ के बाद रविवार को कृष्णभीर व परेवाभीर में सड़क धंसने से इस रूट का संपर्क कट गया है। इसका सीधा असर नवलपरासी पूर्वी, नवलपरासी पश्चिमी व रुपंदेही के कारोबार पर पड़ा है।

सड़क किनारे होटल चलाने वाले गोपाल राना कहते हैं कि उनके होटल में 40 कमरे हैं। यह रोज फुल रहता था, आज चार कमरे में भी ग्राहक नहीं हैं। पेट्रोल पंप पर तेल नहीं आ रहा, क्योंकि टैंकर फंसे हैं। सब्जी मंडी में भी सन्नाटा है, क्योंकि चितवन से सब्जी नहीं पहुंच रही।