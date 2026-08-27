भोटेकोशी की बाढ़ पर नेपाल की संसद में गूंजा संकट, युद्धस्तर पर बचाव की मांग

संवाद सूत्र, भैरहवा (नेपाल)। रसुवा के भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुई मानवीय और भौतिक क्षति का मामला बुधवार को नेपाल की प्रतिनिधिसभा में गूंजा। सांसदों ने आपदा की गंभीरता को देखते हुए सरकार से युद्धस्तर पर खोज एवं बचाव अभियान चलाने की मांग की। सांसदों ने कहा कि बाढ़ से कई बस्तियां, पुल, सड़कें और जलविद्युत संरचनाएं प्रभावित हुई हैं। कई लोगों के लापता होने की सूचना के बीच तत्काल हेलीकॉप्टर परिचालन कर खोज एवं बचाव तेज करने की जरूरत है।

प्रतिनिधिसभा की बैठक के आकस्मिक समय में नेपाली कांग्रेस के सांसद अर्जुननरसिंह केसी ने सरकार का ध्यान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की ओर आकृष्ट कराया। उन्होंने रसुवा, नुवाकोट, धादिङ और गोरखा सहित अन्य प्रभावित जिलों में बचाव, राहत, मुआवजा और पुनर्स्थापना का काम युद्धस्तर पर शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुई क्षति का पूरा आकलन अभी नहीं हो सका है और सरकार को बिना देर किए बचाव अभियान में पूरी ताकत झोंकनी चाहिए।

केसी ने बताया कि नुवाकोट में 12 से अधिक पक्के पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। रसुवा से निर्वाचित नेपाली कांग्रेस के सांसद मोहन आचार्य ने भोटेकोशी की बाढ़ को बड़ी आपदा बताते हुए राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सड़क संपर्क टूट जाने के कारण प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, इसलिए हेलीकाप्टर के माध्यम से ही प्रभावी बचाव अभियान चलाया जा सकता है।