कभी घुसपैठियों को देता था पनाह, अब खुद शिकार हो रहा नेपाल



विश्वदीपक त्रिपाठी, महराजगंज। भारत विरोधी तत्वों का सुरक्षित पनाहगाह रहा नेपाल अब घुसपैठ के घुन से खुद खोखला हो रहा है। बड़ी संख्या में पाकिस्तान, बांग्लादेश और रोहिंग्या यहां अपनी पहचान छिपा कर रह रहें हैं। 2019 में नेपाल में शरणार्थी बनकर आए 321 रोहिंग्या अभी तक लापता हैं।

आशंका है कि वे अपना हुलिया बदलकर नेपाल में रह रहे हैं या भारत में आ गए हैं। इसी तरह, पर्यटक वीजा पर नेपाल आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्किए के 722 लोगों का भी पता नहीं चल पा रहा है। तुर्किए भी नेपाल में पूरी तरह से सक्रिय है। उसके सहयोग से सीमा से सटे क्षेत्र में बड़ी संख्या में मस्जिदों और मदरसों का निर्माण हुआ है।

कई मुस्लिम बहुल मोहल्ले भी बसाए गए हैं, जिससे नेपाल में जनसंख्या असंतुलन का खतरा उत्पन्न हो गया है। वहीं, नेपाल के कुछ जिलों में हुई हिंसा के बाद सोनौली सीमा पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां ऐसे लोगों का पता लगाने में जुट गई हैं।

भारत-नेपाल के बीच खुली सीमा के कारण बिना रोक-टोक लोगों की आवाजाही होती रहती है। इसी का लाभ उठाकर भारत विरोधी तत्व नेपाल का इस्तेमाल कर घुसपैठ कर रहे हैं। अभी तक घुसपैठ रोकने के लिए नेपाल की तरफ से कोई ठोस पहल न होने के कारण बड़ी संख्या में ऐसे लोग वहां बस गए हैं। नेपाल गृह मंत्रालय ने वर्ष 2019 में एक आंकड़ा जारी किया था।

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सात वर्ष बीत जाने के बाद भी इनका पता नहीं चल पाया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के समीप दो सौ रोहिंग्या परिवार रह रहे हैं,जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की तरफ से शरणार्थी का दर्जा मिला है। लापता लोगों में यहां के नागरिकों की संख्या अधिक है। नेपाल में जनसंख्या असंतुलन को बढ़ावा देने में तुर्किए की भूमिका निभा रहा है। तुर्किए की कैनसुयू नामक संस्था भारतीय सीमा क्षेत्र के करीब बसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 2023 से कार्य कर रही है।

रुपंदेही जिले के रोहिणी गांव पालिका वार्ड नंबर छह, ललितपुर , पकड़ियहवा, रोहिणी गांव पालिका विष्णुपुर में रह रही मुस्लिम आबादी के अधिकांश घरों में हैंडपंप लगाए गए हैं। यहां की हर परियोजना पर तुर्किए का झंडा और कैनसुयू संस्था का लोगो लगा है। सीमा क्षेत्र में संचालित 14 मदरसों में भी मदद की गई है। अप्रैल 2025 में कैनसुयू की तरफ से सीमा क्षेत्र में फंडिंग के लिए आठ लोगों को तीन-तीन करोड़ रुपये मुहैया कराए गए थे।