नेपाल में हिंदू राष्ट्र आंदोलन को मिला Gen Z का साथ, खोई पहचान वापस दिलाने की मांग

विश्वदीपक त्रिपाठी, महराजगंज। नेपाल को पुन: हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को जेन जी का साथ मिला है। कभी सनातन पहचान छिपाने वाले युवा अब ''गर्वले भन्नुहोस, हामी हिंदु हौ'' (गर्व से कहो हम हिंदू हैं)का जयघोष कर रहे हैं। शाही युवा शक्ति नेपाल द्वारा हिंदू राष्ट्र व राजशाही के समर्थन में चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में अब तक 18.54 लाख लोगों ने आफलाइन व आनलाइन हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिया है।

संगठन ने देश की 80 प्रतिशत आबादी तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। हिंदू सम्राट सेना, महाकाली युवा शक्ति व हिंदू युवा संघ के माध्यम से युवा हिंदू राष्ट्र के आंदोलन को धार दे रहे हैं। युवाओं के इस आंदोलन में कूद जाने से बालेन शाह सरकार बैकफुट पर आती दिख रही है। यहां तक कि नेपाल के तराई में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद से आज तक प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है। उनकी चुप्पी पर विपक्षी दल सवाल खड़ा कर रहे हैं।

जुलाई में सुनसरी जिले में कावड़ियों व एक मदरसे से जुड़े लोगों के बीच हुए विवाद ने ऐसा सांप्रदायिक रूप लिया कि चंद दिनों में इसकी गूंज नेपाल के पहाड़ से लेकर भारतीय सीमा से सटे 27 जिलों में सुनाई देने लगी। सभी जिलों से नेपाल को पुन: हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठी।

जेन जी की सहभागिता से चंद दिनों में हिंदू राष्ट्र की मांग ने जोर पकड़ लिया। यहां तक कि कुछ राजनीतिक दल भी अपनी नीतियों में परिवर्तन कर समर्थन में उतर आए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के काठमांडू में आयोजित नेपाली कांग्रेस के सम्मेलन में म हिंदु हो (मैं हिंदू हूं) का जयघोष करने के बाद इस आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया है।