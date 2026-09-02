नेपाल में बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए अभिनेता सोनू सूद, राहत सामग्री लेकर पहुंचे काठमांडू

संवादसूत्र, महराजगंज। नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से मची तबाही के बीच भारत की ओर से राहत का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बॉलीवुड अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद मंगलवार को राहत सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचे। उनके साथ सूद चैरिटी फाउंडेशन की टीम भी पहुंची है।

टीम भारत से प्रभावित लोगों के लिए भोजन और कंबल लेकर गई है। सोनू सूद ने कहा कि संकट की इस घड़ी में नेपाल के लोगों के साथ खड़ा होना मानवीय जिम्मेदारी है। काठमांडू पहुंचने के बाद सोनू सूद ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी जरूरतों की जानकारी ली। इसके बाद बुधवार को वह नुवाकोट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए केवल तत्काल राहत तक सीमित नहीं रहने, बल्कि जरूरत के अनुसार आगे भी सहायता पहुंचाने की बात कही है।

नेपाल की मदद को आगे आया भारत नेपाल में आई आपदा के बाद भारत सरकार सहित विभिन्न संगठनों और लोगों की ओर से राहत एवं बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं। नेपाल सरकार के अनुसार भारत समेत कई मित्र देशों से राहत सहायता प्राप्त हुई है। राहत सामग्री को प्रभावित रसुवा, नुवाकोट और धादिंग क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है।

सोनौली सीमा भारत और नेपाल के बीच आवागमन का प्रमुख केंद्र होने के कारण आपदा के बाद राहत एवं मानवीय सहायता को लेकर भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। सीमा से रोजाना दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही होती है। ऐसे में नेपाल में आई आपदा के बीच भारत की ओर से पहुंच रही सहायता को दोनों देशों के मानवीय रिश्तों की मजबूती के तौर पर भी देखा जा रहा है।