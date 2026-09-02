न खाने का ठिकाना, न रहने को छत: नेपाल में बाढ़ के बाद उजड़े 33 हजार परिवार, अब एक ही मांग पर अड़े

विश्वदीपक त्रिपाठी, काठमांडू, नेपाल। बाढ़ से उजड़े 33 हजार परिवारों के सामने अब सिर्फ राहत पाने का सवाल नहीं है, उन्हें अपने मौलिक अधिकार के लिए आवाज उठाने की जरूरत भी महसूस होने लगी है। धादिंग जिले के गजुरी गांवपालिका के बांगे की रहने वाली रीता मगर इसी आवाज को नेपाली में बुलंद करती हैं, 'संविधानले गास (खाद्य), बास (आवास) र कपास (पोशाक) हाम्रो मौलिक अधिकार हो, सरकार यसलाई पूरा गर्नुपर्छ।'

26 अगस्त की बाढ़ में रीता का घर तबाह हो गया। बीते छह दिनों से वह पति, दो बच्चों और ससुर छेत्री बहादुर मगर के साथ गजुरी में एक रिश्तेदार के एक घर रह रही हैं। राहत सामग्री के लिए वह ससुर के साथ गजुरी गांवपालिका पहुंचीं। चावल, दाल, तेल और कुछ उपयोगी वस्तुएं तो मिलीं, लेकिन परिवार के सिर पर छत कब होगी, इसका जवाब नहीं मिला।

रीता कहती हैं, 'सरकार से अभी घर नहीं मांग रहे। यदि बांस और एक पन्नी मिल जाती तो हम खुद रहने के लिए ठिकाना बना लेते। बच्चों को खुले आसमान के नीचे नहीं सुलाना पड़ता।' सरकारी आंकड़ों में त्रिशूली-भोटेकोशी की बाढ़ में 33 हजार घर पूर्ण और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। काठमांडू, रसुवा और नुवाकोट में कुछ पीड़ित शरणार्थी शिविरों में हैं, जबकि अधिकांश रिश्तेदारों और सार्वजनिक भवनों में ठिकाना लिए हुए हैं। ऐसे में रीता की आवाज प्रभावित परिवारों की आवाज भोजन और राहत सामग्री से आगे बढ़कर सुरक्षित आवास को अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने की है।

नुवाकोट में बेत्रावती के विनोद तमांग बताते हैं, 'पल भर लगा जिंदगी ही नहीं बची। तेज वेग से जब पानी आया तो संभलने का मौका ही नहीं मिला। किसी तरह ऊंचाई पर पहुंचकर जान बचाई, लेकिन आंखों के सामने घर तबाह होता देख दिल कराह उठा।'

रितु डंगोल बताती हैं कि बाढ़ के बाद से उनके दो बच्चे रात में डर से सो नहीं पाते। सुजन रत्न आचार्य कहते हैं, 'सब कुछ बह गया, अब सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर छिपाने की है। कहां रहें, कहां जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा।'