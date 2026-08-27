नेपाल बाढ़ त्रासदी: रसुवा में 157 शव मिले, सैकड़ों लापता लोगों की तलाश तेज
नेपाल के रसुवा जिले में आई विनाशकारी बाढ़ से भारी जनधन की हानि हुई है, अब तक 157 शव बरामद ...और पढ़ें
HighLights
157 शव बरामद, सैकड़ों सुरक्षाकर्मी, पर्यटक, कर्मचारी लापता।
19 मोटरेबल पुल, 40 किमी सड़क क्षतिग्रस्त, बिजली-संचार बाधित।
भारत, चीन, विश्व बैंक से राहत का आश्वासन मिला।
संवाद सूत्र (भैरहवा) नेपाल। रसुवा जिले में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी जनधन की क्षति पहुंचाई है। अब तक 157 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी, पर्यटक, जलविद्युत क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी और स्थानीय लोग लापता हैं। बाढ़ के बाद 85 सुरक्षाकर्मी भी लापता हैं, जिनमें नेपाली सेना के 44, नेपाल पुलिस के 28 और सशस्त्र पुलिस बल के 13 जवान शामिल हैं।
इसके अलावा 484 पर्यटक लापता हैं, जिनमें 391 विदेशी और 93 नेपाली शामिल हैं। जलविद्युत क्षेत्र में कार्यरत 196 मजदूर और 40 कर्मचारी भी लापता हैं। अध्यागमन और भन्सार कार्यालय के 10 कर्मचारी भी संपर्कविहीन हैं। गोसाइंकुण्ड गाउपालिका की उपाध्यक्ष सहित कुछ जनप्रतिनिधियों के लापता होने की जानकारी मिली है।
स्थानीय स्तर पर संपर्कविहीन लोगों का विवरण संकलन जारी है। बाढ़ के कारण जिले में 19 मोटरेबल पुल और करीब 40 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे कई क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। राहत और पुनर्निर्माण के लिए भारत, चीन और विश्व बैंक सहित विभिन्न पक्षों ने सहयोग का आश्वासन दिया है। सरकार ने प्रभावित क्षेत्र को तीन महीने के लिए संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।
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बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और संचार सेवाएं भी बाधित हुई हैं। वैकल्पिक माध्यमों से विद्युत और संचार सेवा सुचारु करने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा निकायों की ओर से राहत, खोज और उद्धार कार्य जारी है, हालांकि कई क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के क्षतिग्रस्त होने के कारण कठिनाइयां आ रही हैं।