नेपाल बाढ़ त्रासदी: रसुवा में 157 शव मिले, सैकड़ों लापता लोगों की तलाश तेज

संवाद सूत्र (भैरहवा) नेपाल। रसुवा जिले में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी जनधन की क्षति पहुंचाई है। अब तक 157 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी, पर्यटक, जलविद्युत क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी और स्थानीय लोग लापता हैं। बाढ़ के बाद 85 सुरक्षाकर्मी भी लापता हैं, जिनमें नेपाली सेना के 44, नेपाल पुलिस के 28 और सशस्त्र पुलिस बल के 13 जवान शामिल हैं।

इसके अलावा 484 पर्यटक लापता हैं, जिनमें 391 विदेशी और 93 नेपाली शामिल हैं। जलविद्युत क्षेत्र में कार्यरत 196 मजदूर और 40 कर्मचारी भी लापता हैं। अध्यागमन और भन्सार कार्यालय के 10 कर्मचारी भी संपर्कविहीन हैं। गोसाइंकुण्ड गाउपालिका की उपाध्यक्ष सहित कुछ जनप्रतिनिधियों के लापता होने की जानकारी मिली है।