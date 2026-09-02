त्रिशूली की बाढ़ में बहे अपने: 12 साल चलेगा पहचान का इंतजार, स्टील प्लेटों में दफ्न उम्मीदें

विश्वदीपक त्रिपाठी, नुवाकोट (नेपाल)। प्रहरी कार्यालयों में रखी स्कूली बच्चों की टाई, बेल्ट और ड्रेस। दीवार पर टंगी हैं कुछ तस्वीरें- किसी के हाथ पर बना टैटू, किसी के क्षतिग्रस्त चेहरे की फोटो, किसी की कलाई पर घड़ी बंधी है। ये कपड़े और निशान अंतिम उम्मीद हैं, जिनके जरिए त्रिशूली की बाढ़ में बह गए अपनों को उनके स्वजन तक पहुंचाने की आखिरी कोशिश जारी है। यह प्रक्रिया 12 साल चलेगी।

रसुवा से आई विनाशकारी बाढ़ में अब तक 961 शव मिल चुके हैं। कई ऐसे हैं जिनकी पहचान संभव नहीं है। नेपाल पुलिस ने डीवीआइ (डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन) प्रोटोकाल लागू किया है। गजुरी गांवपालिका में बने अस्थायी शव गृह में हर शव के ऊपर स्टील की प्लेट लगाकर नंबरिंग की जा रही है। शव को चार फीट नीचे जमीन में दफनाकर ऊपर एक बोर्ड लगाया गया है, जिस पर नंबर, कपड़े, टैटू और बरामदगी स्थल का विवरण लिखा है।

शुरुआत में सरकार ने शवों को दफनाना शुरू किया तो अपने ही देश में आलोचना झेलनी पड़ी कि विधिविधान से अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जा रहा। इस पर बालेन सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि सुरक्षित संरक्षण है। 12 साल तक जब भी इनके स्वजन आएंगे, डीएनए मिलान के बाद शव के अवशेष उन्हें सौंप दिए जाएंगे।