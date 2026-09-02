नारायणी-गंडक में बाढ़ के बाद 'जहरीली' हुईं मछलियां, भूलकर भी खाया तो अस्पताल पहुंचना तय

जागरण संवाददाता, (निचलौल) महराजगंज। नेपाल में आई बाढ़ के बाद नारायणी-गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ नदी में बहकर आ रही मछलियां अब स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हैं। बाढ़ के पानी के साथ मनुष्यों, पशुओं और अन्य जीव-जंतुओं के शव तथा विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थ नदी में बहकर आने से पानी के दूषित होने की आशंका है।

ऐसे में नदी की मछलियों के भी दूषित होने की संभावना को देखते हुए तहसील प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों से नदी से पकड़ी गई अथवा बहकर आई मछलियों का सेवन कतई नहीं करने की अपील की गई है।

उपजिलाधिकारी अवनीश त्रिपाठी ने नारायणी-गंडक नदी क्षेत्र का निरीक्षण कर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तहसील प्रशासन को निर्देश दिया कि नदी किनारे स्थित गांवों में ग्राम प्रधानों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जाए। इसके लिए मुनादी कराने के साथ अन्य माध्यमों से भी लोगों को नदी की मछलियां पकड़ने और उनका सेवन नहीं करने के लिए सचेत किया जाए।