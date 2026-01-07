नारायणी नदी पर पुल खोलेगा सोहगीबरवा के विकास का द्वार, बरसों की पुरानी मांग पूरी होने से ग्रामीणों में काफी उत्साह
सरकार ने नारायणी नदी पर पक्के पुल को मंजूरी दी है, जिससे सोहगीबरवा का विकास होगा। यह पुल तहसील मुख्यालय निचलौल की दूरी 55 किमी से घटाकर 20 किमी कर देग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, निचलौल। सरकार द्वारा नारायणी नदी पर पक्के पुल की स्वीकृति के बाद सोहगीबरवा के दिन बहुरने वाले हैं।इसके विकास के द्वार खुलने के साथ यहां की दूरी भी तहसील मुख्यालय की घट कर आधे से भी कम हो जाएगी ।वही यह पुल बिहार के नौरंगिया व पटना से आ रहे एक्सप्रेस वे को भी जोड़ेगा। जिसको लेकर यहां के नागरिकों में अभी से काफी उत्साह भर गया है।
नारायणी नदी पर सोहगीबरवा के सामने पक्का पुल बनने की सूचना मिलते ही यहां के नागरिकों में खुशी का ठिकाना नहीं है। अब तक अपने रोजमर्रा की वस्तुओं व आवागमन के लिए वह बिहार प्रांत पर निर्भर रहते थे। अपने प्रदेश व ज़िले में पहुंचने के लिए नाव से नदी पार करना या बिहार के बाघ जैसे खतरनाक जानवर वाले जंगलों से होकर यात्रा करना उनकी मजबूरी थी। लेकिन अब पुल बन जाने के बाद वह सड़क मार्ग से पुल के रास्ते आधे घंटे में अपने तहसील मुख्यालय पहुंच जाएंगे।
अब तक उन्हें तीन चार स्थानों पर सवारी भी बदलनी पड़ती थी। जिसमें टैक्सी,बस, ट्रेन सभी की यात्रा करनी पड़ती थी। यहां के नागरिकों के लिए तहसील मुख्यालय की दूरी 55 किमी से घट कर महज 20 किमी ही रह जाएगी।
उन्हें बैंक, ब्लाक, तहसील व अन्य विभागों के काम लिए रास्ते में रात नहीं गुजारनी पड़ेगी। नारायणी पार सोहगीबरवा,भोथहा, शिकारपुर के नागरिकों को अपनी कृषि उपज का भी उचित मूल्य मिलेगा। क्यों कि रास्ते की समस्या से उसे कम मूल्य पर बेचना पड़ता था।
सोहगीबरवा निवासी राहुल कहते हैं कि शिक्षा हो या स्वास्थ्य फिर अन्य जरुरतो के लिए उनको बाहर जाना मजबूरी थी।रात होने पर यहा पहुंचना जान जोखिम में डालना होता था। बरसात के मौसम में तो हम लोगों का संपर्क सभी स्थानों से कट जाता था। सरकार की यह पहल तारीफ योग्य है।
यहां के निवासी अवनीश दूबे कहते हैं जब से होश सम्हाला हमेशा यही सोचता था कब पुल बनेगा नांव व नदी से कब छुटकारा मिलेगा। किसी भी काम के लिए घर से निकलने पर उसी दिन वापस होना मुश्किल था। शासन ने उनका दर्द समझा इसके लिए हम उनके आभारी हैं।अब उनकी उपेक्षाओं का अंत हो गया। अब वह भी अपना जीवन सामान्य तरीके से जी सकेंगे।
