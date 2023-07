Maharajganj News: रात में भोजन के बाद सोने गया पूरा परिवार, सुबह घर में फंदे से लटकता मिला बेटे का शव

घटना सदर कोतवाली के सिसवा अमहवा गांव की है। पूरा परिवार शनिवार की रात में भोजन करने के बाद सोने चला गया। सुबह देर तक बेटे को न देख उसके कमरे में पहुंचे घरवालों ने उसे फंदे से लटका देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। घरवालों ने पुलिस के पहुंचने से पहले शव को फंदे से उतार कर नीचे रख दिया था।

संदिग्ध परिस्थितियों में राजगीर मिस्त्री की मृत्यु। (फाइल फोटो)

महराजगंज, जागरण संवाददाता। महराजगंज जिले के सदर कोतवाली के सिसवा अमहवा केवटानी टोला निवासी राजगीर मिस्त्री जितेंद्र का शव रविवार की सुबह उसके ही कमरे में फंदे से लटका मिला। जबतक पुलिस मौके पर पहुंचती घर वालों ने स्वयं ही शव को फंदे से उतारकर नीचे रख दिया था। सदर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह है मामला स्वजन के मुताबिक शनिवार की रात में सभी लोग भोजन करके सोने चले गए। रविवार की सुबह जितेंद्र का शव उसके ही कमरे में फंदे पर लटकता हुआ मिला। मौत की सूचना मिलते ही गांव के लोग सकते में आ गए। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। पत्नी और तीन बच्चों समेत मां, भाई और पिता का रो- रोकर बुरा हाल है। मृतक के पिता ने बताई बड़ी बात मृतक के पिता धीरेंद्र ने बताया कि लंबे समय से जितेंद्र की मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। जिसके लिए शहर के ही एक चिकित्सक के वहां इलाज चल रहा था। इसी बीच रविवार की सुबह उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला। सदर कोतवाल रवि कुमार राय ने बताया कि स्वजन के मुताबिक फंदे पर लटकने से जितेंद्र की मौत हुई है। हालांकि पुलिस के पहुंचने पर उसका शव नीचे पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।

