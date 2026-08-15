महराजगंज में बड़ी लापरवाही, आधी रात वन स्टॉप सेंटर से किशोरी चकमा देकर फरार; कर्मचारियों से पूछताछ शुरू

जागरण संवाददाता, महराजगंज। पुलिस द्वारा बरामद की गई किशोरी शुक्रवार रात महराजगंज स्थित वन स्टाप सेंटर से रहस्यमय परिस्थितियों में निकल गई। सुबह करीब सात बजे किशोरी के सेंटर से गायब होने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस और जिला प्रोबेशन विभाग के अधिकारी किशोरी की तलाश में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि बृजमनगंज पुलिस ने एक किशोरी को बरामद किया था।

आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुक्रवार रात उसे वन स्टाप सेंटर के सिपुर्द किया गया। सीसी कैमरे की फुटेज के मुताबिक रात में करीब 11:30 बजे किशोरी के सेंटर से निकल कर बाहर चली गई। शनिवार की सुबह करीब सात बजे किशोरी के सेंटर से भाग जाने की जानकारी हुई। इसके बाद सेंटर में अफरा-तफरी मच गई।