महराजगंज में बड़ी लापरवाही, आधी रात वन स्टॉप सेंटर से किशोरी चकमा देकर फरार; कर्मचारियों से पूछताछ शुरू
महराजगंज में वन स्टाप सेंटर से एक किशोरी रहस्यमय परिस्थितियों में फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस और जिला प्रोबेशन विभाग उसकी तलाश में जुट गए हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है।
HighLights
महराजगंज वन स्टाप सेंटर से किशोरी रहस्यमय तरीके से फरार।
पुलिस और जिला प्रोबेशन विभाग तलाश में जुटे, हड़कंप मचा।
सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही, कर्मचारियों से पूछताछ जारी।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। पुलिस द्वारा बरामद की गई किशोरी शुक्रवार रात महराजगंज स्थित वन स्टाप सेंटर से रहस्यमय परिस्थितियों में निकल गई। सुबह करीब सात बजे किशोरी के सेंटर से गायब होने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस और जिला प्रोबेशन विभाग के अधिकारी किशोरी की तलाश में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि बृजमनगंज पुलिस ने एक किशोरी को बरामद किया था।
आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुक्रवार रात उसे वन स्टाप सेंटर के सिपुर्द किया गया। सीसी कैमरे की फुटेज के मुताबिक रात में करीब 11:30 बजे किशोरी के सेंटर से निकल कर बाहर चली गई। शनिवार की सुबह करीब सात बजे किशोरी के सेंटर से भाग जाने की जानकारी हुई। इसके बाद सेंटर में अफरा-तफरी मच गई।
सूचना मिलने पर पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू कर दी। सेंटर से वह किन परिस्थितियों में बाहर निकली, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही सेंटर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। जिला प्रोबेशन विभाग के अधिकारी भी मामले की जानकारी जुटा रहे हैं।
यह भी पढ़ें- महराजगंज में भारत फाइनेंशियल के कर्मचारियों पर 3.72 लाख रुपये गबन का आरोप, मुकदमा दर्ज
जिला प्रोबेशन अधिकारी क्षमानाथ राय ने बताया कि बृजमनगंज पुलिस शुक्रवार रात एक किशोरी को वन स्टाप सेंटर लेकर आई थी। रात करीब 11:30 बजे किशोरी सेंटर से निकल गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की मदद से किशोरी की तलाश की जा रही है।