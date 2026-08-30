महराजगंज के युवक की गोरखपुर में हत्या, मात्र 400 रुपये के विवाद में गई जान

संवाद सूत्र, पनियरा, (महराजगंज)। रुपये के लेन-देन के विवाद में एक युवक की पीटकर और गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान पनियरा विकासखंड की ग्राम पंचायत गोनहां के सतुअहवा टोला निवासी 40 वर्षीय मेवालाल प्रजापति के रूप में हुई है। घटना गोरखपुर जनपद के गुलरिहा थाना क्षेत्र के रोहुआ चौराहे की है। स्वजन का आरोप है, कि 400 रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में कच्ची कारोबारी ने मेवालाल के साथ मारपीट की और बाद में गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पत्नी राजमती देवी के अनुसार गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र के रोहुआ घाट निवासी आरोपित से मेवालाल ने कुछ दिन पहले 400 रुपये उधार लिए थे। शनिवार शाम मेवालाल अपने छह वर्षीय बेटे अंश और दामाद दिलीप के साथ चिकन लेने रोहुआ चौराहे की ओर जा रहे थे।

इसी दौरान वहां आरोपित से उधार लिए रुपये को लेकर उनका विवाद हो गया। आरोप है कि रुपये को लेकर कहासुनी के बाद आरोपित ने मेवालाल को पीटना शुरू कर दिया और गला दबा दिया। मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।

स्वजन के अनुसार इसके बाद मेवालाल खून से लथपथ हालत में अपने घर पहुंचे। कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ने लगी और मुंह से खून निकलने लगा। स्वजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए पीएचसी पनियरा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्वजन का आरोप है कि मारपीट के बाद ने मेवालाल का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। आरोपित के बारे में स्वजन ने बताया कि वह कच्ची शराब का कारोबार करता है।