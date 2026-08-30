महराजगंज के युवक की गोरखपुर में हत्या, मात्र 400 रुपये के विवाद में गई जान
गोरखपुर में 400 रुपये के लेन-देन के विवाद में एक युवक मेवालाल प्रजापति की पीटकर और गला दबाकर हत्या कर ...और पढ़ें
HighLights
400 रुपये के लेन-देन विवाद में युवक की हत्या।
गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र में हुई वारदात।
पुलिस ने जांच शुरू की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार।
संवाद सूत्र, पनियरा, (महराजगंज)। रुपये के लेन-देन के विवाद में एक युवक की पीटकर और गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान पनियरा विकासखंड की ग्राम पंचायत गोनहां के सतुअहवा टोला निवासी 40 वर्षीय मेवालाल प्रजापति के रूप में हुई है। घटना गोरखपुर जनपद के गुलरिहा थाना क्षेत्र के रोहुआ चौराहे की है। स्वजन का आरोप है, कि 400 रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में कच्ची कारोबारी ने मेवालाल के साथ मारपीट की और बाद में गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
मृतक की पत्नी राजमती देवी के अनुसार गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र के रोहुआ घाट निवासी आरोपित से मेवालाल ने कुछ दिन पहले 400 रुपये उधार लिए थे। शनिवार शाम मेवालाल अपने छह वर्षीय बेटे अंश और दामाद दिलीप के साथ चिकन लेने रोहुआ चौराहे की ओर जा रहे थे।
इसी दौरान वहां आरोपित से उधार लिए रुपये को लेकर उनका विवाद हो गया। आरोप है कि रुपये को लेकर कहासुनी के बाद आरोपित ने मेवालाल को पीटना शुरू कर दिया और गला दबा दिया। मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।
स्वजन के अनुसार इसके बाद मेवालाल खून से लथपथ हालत में अपने घर पहुंचे। कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ने लगी और मुंह से खून निकलने लगा। स्वजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए पीएचसी पनियरा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्वजन का आरोप है कि मारपीट के बाद ने मेवालाल का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। आरोपित के बारे में स्वजन ने बताया कि वह कच्ची शराब का कारोबार करता है।
घटना के बाद स्वजन में कोहराम मच गया। मेवालाल कुम्हारी का काम करते थे और मिट्टी के बर्तन बनाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके छह वर्षीय पुत्र अंश के अलावा चार पुत्रियां हैं, जिनमें दो की शादी हो चुकी है। उनकी मृत्यु से पत्नी और बच्चों समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
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पनियरा थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि शव का पनियरा पुलिस द्वारा पीएम कराया जा रहा है, घटना क्षेत्र गोरखपुर गुलरिहा क्षेत्र है, तो कार्रवाई वहीं होगी। गुलरिहा थानाध्यक्ष जगदीश पाल ने बताया कि मामले में तहरीर प्राप्त हुई है। स्वजन गला दबाकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। प्रथम दृष्टया शरीर पर चोट के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु के कारण की पुष्टि होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।