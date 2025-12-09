पुणे में काम कर रहे युवक की 15 मंजिला इमारत से गिरने से मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा

संवाद सूत्र, घुघली। रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए पुणे गए घुघली के युवक अजरूद्दीन शनिवार को हादसे का शिकार हो गया। पुणे (महाराष्ट्र) में संतुलन खोने से अचानक वह 15 मंजिला मकान से नीचे गिर गया जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

घुघली थानाक्षेत्र के बिरैची निवासी अजरूद्दीन पुत्र मोहम्मददीन पिछले कई महीनों से गांव के ही एक साथी के साथ पुणे में दिहाड़ी मजदूरी करता था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह कम उम्र में ही कमाने निकल पड़ा था। वह तीन भाइयों में सबसे छोटा और अविवाहित था।

हादसा शनिवार दोपहर उस समय हुआ जब वह एक बहुमंजिला इमारत में सेटरिंग का काम कर रहा था। अचानक पैर फिसलने से अपना संतुलन खो बैठा तथा वह सीधे नीचे गिर गया। उसके साथ काम कर रहे गांव के ही युवक ने देर शाम घटना की सूचना उसके स्वजनों को दी।

खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रोते-रोते बुरा हाल हो गया। परिवार की तंग आर्थिक स्थिति देखते हुए गांव के समाजसेवी अजीत मिश्र ने शव को घर लाने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया तथा कुछ युवकों के साथ स्वजन को पुणे के लिए रवाना किया।

मंगलवार सुबह जैसे ही शव गांव पहुंचा, मृतक के दरवाजे पर महिलाओं-पुरुषों की भारी भीड़ जुट गई। शव देखते ही स्वजन बिलख पड़े। घर के आंगन में माहौल इतना गमगीन हो गया कि मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई।