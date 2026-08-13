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    महराजगंज में पति से विवाद के बाद फंदे से लटकी पत्नी, शराब पीने का विरोध करने पर पति-पत्नी में हुआ था विवाद

    By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 06:16 PM (IST)

    महराजगंज के बांसपार बैजौली गांव में पति से शराब पीने को लेकर हुए विवाद के बाद एक पत्नी ने फंदे से लटककर जान दे दी। पुलिस ने पति को पूछताछ के लिए हिरास ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. पति से विवाद के बाद पत्नी ने की आत्महत्या।

    2. शराब पीने का विरोध करने पर हुआ था झगड़ा।

    3. पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर जांच शुरू की।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। पति से विवाद के बाद सदर कोतवाली क्षेत्र के बांसपार बैजौली गांव में बुधवार की रात पत्नी ने कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। घटना के बाद स्वजन में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने महिला के पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

    बांसपार बैजौली निवासी गोविंद का पुत्र संजय बाहर रहकर रोजी रोजगार करता है। उसकी पत्नी नंदनी बच्चों के साथ गांव में रहती थी। बताया जा रहा है कि संजय हाल ही में घर आया था। बुधवार को शराब पीने का विरोध करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया।

    जवाब ना मिलने पर तोड़ा दरवाजा

    विवाद के बाद नंदनी गुस्से में कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद स्वजन को अनहोनी की आशंका हुई तो उन्होंने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया। कमरे के अंदर नंदनी फंदे से लटकी मिली। स्वजन ने आनन-फानन उसे फंदे से नीचे उतारा और उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाने लगे।

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    हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक निर्भय सिंह ने बताया कि पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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