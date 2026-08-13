महराजगंज में पति से विवाद के बाद फंदे से लटकी पत्नी, शराब पीने का विरोध करने पर पति-पत्नी में हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, महराजगंज। पति से विवाद के बाद सदर कोतवाली क्षेत्र के बांसपार बैजौली गांव में बुधवार की रात पत्नी ने कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। घटना के बाद स्वजन में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने महिला के पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

बांसपार बैजौली निवासी गोविंद का पुत्र संजय बाहर रहकर रोजी रोजगार करता है। उसकी पत्नी नंदनी बच्चों के साथ गांव में रहती थी। बताया जा रहा है कि संजय हाल ही में घर आया था। बुधवार को शराब पीने का विरोध करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया।