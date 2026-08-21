महराजगंज में लोन फ्रॉड का बड़ा खेल: पशु चिकित्सक से 1.37 करोड़ की ठगी, 13 पर केस

जागरण संवाददाता, महराजगंज। पशु चिकित्सक डा. परमात्मा सिंह से हुई ठगी के बाद उनके आत्महत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि महराजगंज के बरगदवा पशु चिकित्सालय में तैनात डा. दिलीप सिंह के नाम पर छह बैंकों से 1.37 करोड़ रुपये के ऋण कराकर ठगी का मामला सामने आया है। चिकित्सक की तहरीर पर घुघली पुलिस ने 13 नामजद व अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे में आरोपित गरिमा सिंह और उसके पिता पहले डा. परमात्मा सिंह से हुई ठगी के मामले में भी आरोपित बनाए गए थे।

घुघली थाना क्षेत्र के हरखी गांव निवासी व बरगदवा पशु चिकित्सालय में तैनात डा. दिलीप सिंह ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि नवंबर 2025 में रिश्तेदार गरिमा सिंह ने फोन कर कार लोन बंद कराने की बात कही। इसके लिए उसने पैन कार्ड, आधार, बैंक स्टेटमेंट समेत दस्तावेज व्हाट्सएप पर मंगाए।

आरोप है कि इन्हीं का दुरुपयोग कर छह बैंकों से उनके नाम पर ऋण करा दिए गए। चोला मंडलम से 19.41 लाख, बंधन बैंक से 23.64 लाख, यस बैंक से 24.51 लाख, आइसीआइसीआइ से 19.89 लाख, एक्सिस से 27.02 लाख और एचडीएफसी से 22.92 लाख रुपये का लोन स्वीकृत हुआ।

छहों ऋणों की कुल राशि 1,37,42,124 रुपये है। आरोप है कि रकम बाद में अलग-अलग खातों में स्थानांतरित करा ली गई। शिकायत के अनुसार कुछ समय तक आरोपितों ने ईएमआइ भी जमा की। बाद में बैंक से फोन आने पर डा. दिलीप ने गरिमा से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। करीब सवा लाख रुपये वेतन पाने वाले चिकित्सक पर अब 2.95 लाख रुपये मासिक ईएमआइ का बोझ है।