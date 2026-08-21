महराजगंज में लोन फ्रॉड का बड़ा खेल: पशु चिकित्सक से 1.37 करोड़ की ठगी, 13 पर केस
महराजगंज में एक और पशु चिकित्सक डॉ. दिलीप सिंह से 1.37 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें उनके नाम पर छह बैंकों से फर्जी तरीके से ऋण लिए ...और पढ़ें
HighLights
पशु चिकित्सक डॉ. दिलीप सिंह से 1.37 करोड़ की ठगी।
छह बैंकों से फर्जी तरीके से ऋण लेकर की गई धोखाधड़ी।
यह गिरोह पहले भी डॉ. परमात्मा सिंह को ठग चुका था।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। पशु चिकित्सक डा. परमात्मा सिंह से हुई ठगी के बाद उनके आत्महत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि महराजगंज के बरगदवा पशु चिकित्सालय में तैनात डा. दिलीप सिंह के नाम पर छह बैंकों से 1.37 करोड़ रुपये के ऋण कराकर ठगी का मामला सामने आया है। चिकित्सक की तहरीर पर घुघली पुलिस ने 13 नामजद व अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे में आरोपित गरिमा सिंह और उसके पिता पहले डा. परमात्मा सिंह से हुई ठगी के मामले में भी आरोपित बनाए गए थे।
घुघली थाना क्षेत्र के हरखी गांव निवासी व बरगदवा पशु चिकित्सालय में तैनात डा. दिलीप सिंह ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि नवंबर 2025 में रिश्तेदार गरिमा सिंह ने फोन कर कार लोन बंद कराने की बात कही। इसके लिए उसने पैन कार्ड, आधार, बैंक स्टेटमेंट समेत दस्तावेज व्हाट्सएप पर मंगाए।
आरोप है कि इन्हीं का दुरुपयोग कर छह बैंकों से उनके नाम पर ऋण करा दिए गए। चोला मंडलम से 19.41 लाख, बंधन बैंक से 23.64 लाख, यस बैंक से 24.51 लाख, आइसीआइसीआइ से 19.89 लाख, एक्सिस से 27.02 लाख और एचडीएफसी से 22.92 लाख रुपये का लोन स्वीकृत हुआ।
छहों ऋणों की कुल राशि 1,37,42,124 रुपये है। आरोप है कि रकम बाद में अलग-अलग खातों में स्थानांतरित करा ली गई। शिकायत के अनुसार कुछ समय तक आरोपितों ने ईएमआइ भी जमा की। बाद में बैंक से फोन आने पर डा. दिलीप ने गरिमा से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। करीब सवा लाख रुपये वेतन पाने वाले चिकित्सक पर अब 2.95 लाख रुपये मासिक ईएमआइ का बोझ है।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित गोरखपुर के महादेव झारखंडी निवासी गरिमा सिंह, उसके पिता ध्रुवनारायण सिंह, रुलोन्स डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोपराइटर विशाल यादव, साधना मल्ल, मोहन सिंह, दिनकर मणि त्रिपाठी, कुशीनगर के अहिरौली थाना क्षेत्र के बेलवा निवासी भानू प्रताप सिंह समेत बंधन बैंक, चोला मंडलम, यस बैंक, आइसीआइसीआइ, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक के अधिकारी-कर्मचारियों (अज्ञात) तथा अन्य अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
घुघली थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि आरोपितों पर धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेज के इस्तेमाल, आपराधिक धमकी, अपमान और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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परमात्मा की आत्महत्या के बाद खुला मामला
इसी गिरोह के शिकार नौतनवा के रतनपुर में तैनात रहे डा. परमात्मा सिंह ने करीब 1.40 करोड़ रुपये की ठगी के बाद एम्स थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बैंक की रिकवरी और कर्ज के दबाव से परेशान होकर उन्होंने 13 अगस्त को गोरखनाथ क्षेत्र के बसंत एन्क्लेव की आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद गरिमा और उसके पिता गिरफ्तार हुए। एम्स के मुकदमे के अलावा गोरखनाथ, सहजनवां और तिवारीपुर में सात मामले दर्ज हुए। घुघली का मुकदमा इस सिलसिले का आठवां मामला है।