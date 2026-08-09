महराजगंज में एसपी का बड़ा फैसला, 36 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, महराजगंज। पुलिसकर्मियों के कार्यों की समीक्षा के बाद पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने जिले में तैनात 36 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से एक साथ लाइन हाजिर कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है।

विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसी क्रम में प्रशासनिक आवश्यकताओं, कार्यहित और पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से 36 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है।