महराजगंज में सड़क पर मिला सफाई कर्मी का शव, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, महराजगंज। बेलवाटीकर नहर के बगल मार्ग पर बीती रात पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। पुलिस का मनाना है कि सड़क दुर्घटना में किसी भारी वाहन के नीचे आ जाने से युवक की मृत्यु हुई है। युवक की पहचान घुघली थाने के पुरैनाखंडी निवासी खूबलाल के रूप में हुई है। वह सफाई कर्मी के रूप में तैनात था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान रात में पुलिस को सूचना मिली की बेलवाटीकर नहर के बगल वाली सड़क पर एक अज्ञात युवक की सड़क दुर्घटना में किसी भारी वाहन के नीचे आ जाने के कारण मृत्यु हो गई है।

सूचना पर थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह मय फोर्स मौके पर पहुंचे। जहां युवक का शव पड़ा था। शव कुचला होने के कारण चेहरा भी प्रभावित हो गया था, जिससे पहचान करना मुश्किल था। घटना की सूचना आस-पास फैलने पर शुक्रवार की