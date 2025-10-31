महराजगंज में सड़क पर मिला सफाई कर्मी का शव, जांच में जुटी पुलिस
महराजगंज में एक सफाई कर्मी का शव सड़क पर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। बेलवाटीकर नहर के बगल मार्ग पर बीती रात पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। पुलिस का मनाना है कि सड़क दुर्घटना में किसी भारी वाहन के नीचे आ जाने से युवक की मृत्यु हुई है। युवक की पहचान घुघली थाने के पुरैनाखंडी निवासी खूबलाल के रूप में हुई है। वह सफाई कर्मी के रूप में तैनात था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
गुरुवार को पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान रात में पुलिस को सूचना मिली की बेलवाटीकर नहर के बगल वाली सड़क पर एक अज्ञात युवक की सड़क दुर्घटना में किसी भारी वाहन के नीचे आ जाने के कारण मृत्यु हो गई है।
सूचना पर थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह मय फोर्स मौके पर पहुंचे। जहां युवक का शव पड़ा था। शव कुचला होने के कारण चेहरा भी प्रभावित हो गया था, जिससे पहचान करना मुश्किल था। घटना की सूचना आस-पास फैलने पर शुक्रवार की
सुबह सरिता निवासी पुरैनाखंडी थाना घुघली पर पहुंची। इसके बाद मृतक की पहचान पति खूबलाल के रूप में की है। थानाध्यक्ष ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।