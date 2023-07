Maharajganj: चावल तस्करी की सूचना पर पहुंचे नायब तहसीलदार को तस्करों ने घेरा, पुलिस के पहुंचने पर नेपाल फरार

चावल तस्करी की सूचना पर नायाब तहसीलदार बटईडीहा गांव में पहुंच गए। पिकअप को उन्होंने आगे जाने से रोक दिया तो तस्कर आक्रोशित हो नायब तहसीलदार से भिड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चावल सहित पिकअप को कब्जे में ले लिया है। थानाध्यक्ष महेंद्र यादव ने बताया कि नायब तहसीलदार की तहरीर पर तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस पिकअप पर लदे लगभग 10 क्विंटल चावल को थाने लाई है।

कोल्हुई (महाराजगंज) जागरण संवाददाता। कोल्हुई थाना क्षेत्र के बाटईडीहा गांव में मंगलवार की रात करीब 9 बजकर 40 म‍िनट पर चावल तस्करी की सूचना पर पहुंचे नौतनवा के नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव को तस्करों ने घेर लिया। इस दौरान दोनों पक्षों में झड़प भी हुई। स्थानीय पुलिस को आता देख तस्कर चावल छोड़ नेपाल की तरफ फरार हो गए। पुलिस पिकअप पर लदे लगभग 10 क्विंटल चावल को थाने लाई है। पिकअप को सीज कर चावल को कस्टम को सौंप दिया गया है। नायब तहसीलदार से भिड़ गए तस्‍कर चावल तस्करी की सूचना पर नायाब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव रात में बटईडीहा गांव में पहुंच गए। पिकअप को उन्होंने आगे जाने से रोक दिया तो तस्कर आक्रोशित हो नायब तहसीलदार से भिड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चावल सहित पिकअप को कब्जे में ले लिया है। पुल‍िस ने कहा- जल्‍द होगी ग‍िरफ्तारी थानाध्यक्ष महेंद्र यादव ने बताया कि नायब तहसीलदार की तहरीर पर तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही तस्करों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

