महराजगंज में टैक्सपेयर निकलीं 44 निराश्रित महिलाएं, 25 की पेंशन पर लगी रोक

जागरण संवाददाता, महराजगंज। निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों के सत्यापन में जिले में भी अनियमितता सामने आई है। आयकर विभाग से प्राप्त डाटा के मिलान में 61,546 लाभार्थियों में से 44 महिलाएं आयकरदाता श्रेणी में पाई गई हैं। जिला प्रोबेशन विभाग ने इन सभी का सत्यापन शुरू करा दिया है। जांच पूरी होने के बाद अब तक 25 महिलाओं की पेंशन पर रोक लगा दी गई है, जबकि शेष लाभार्थियों का सत्यापन जारी है।

जिले में निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 61,546 महिलाओं को पेंशन का लाभ मिल रहा है। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र महिलाओं को ही पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। आधार से जुड़े डाटा के आधार पर आयकर विभाग ने आयकरदाता लाभार्थियों की सूची जिला प्रोबेशन विभाग को उपलब्ध कराई थी, जिसके बाद जांच शुरू कराई गई।

25 लाभार्थियों की पेंशन रोकी गई विभागीय अधिकारियों के अनुसार सूची में शामिल महिलाओं का घर-घर जाकर सत्यापन कराया जा रहा है। इस दौरान कई लाभार्थी शपथपत्र देकर यह दावा कर रही हैं, कि वे स्वयं आयकरदाता नहीं हैं। कुछ मामलों में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल किए जाने या बैंक ऋण एवं अन्य वित्तीय कारणों से उनका नाम सूची में शामिल होने की बात सामने आई है। ऐसे मामलों की भी बारीकी से जांच की जा रही है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी क्षमानाथ राय ने बताया कि आयकर विभाग से प्राप्त सूची के आधार पर सत्यापन कराया जा रहा है। अब तक जांच में 25 लाभार्थियों की पेंशन रोक दी गई है, जबकि शेष मामलों की जांच जारी है, कुछ लाभार्थियों ने शपथपत्र देकर स्वयं के आयकरदाता न होने का भी बयान दिया है।