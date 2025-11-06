Language
    Maharajganj News: किशोर को उल्टा लटकाने के मामले में दो और किशोर गिरफ्तार

    By Sachidanand Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:03 PM (IST)

    महाराजगंज में एक किशोर को उल्टा लटकाने के मामले में पुलिस ने तेज़ी दिखाते हुए दो और किशोरों को गिरफ्तार किया है। पहले भी इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई थीं। पुलिस घटना की तह तक जाने के लिए जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर घुघली थाना क्षेत्र के घघरुआ खड़ेसर गांव में किशोर को पेड़ से उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जिसमे नईम व साहिल को पुलिस ने मंगलवार को ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आरोपियों में दो किशोरों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

    दरअसल मंगलवार को किशोर पर चोरी का आरोप लगाकर न सिर्फ उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया गया था, बल्कि उसे मारा पीटा भी गया था। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद क्षेत्र में जनाक्रोश फैल गया था।

    एसपी के निर्देश पर घुघली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करते हुए दो आरोपित नईम और साहित को त्वरित रूप से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि शेष दो अन्य आरोपितों को बुधवार को पुलिस से गांव के पास से ही गिरफ्तार कर लिया है। घुघली थानाघ्यक्ष गौरव सिंह ने बताया कि आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।