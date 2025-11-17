महराजगंज में जांच आदेश की अवहेलना पर नगर चौकी प्रभारी निलंबित
पुलिस अधीक्षक ने नगर चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया क्योंकि उन्होंने रात में काली स्कार्पियो की जांच के आदेश का पालन नहीं किया। रविवार रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक चेकिंग का आदेश था, लेकिन चौकी प्रभारी अनुपस्थित थे, जिससे कर्तव्य में लापरवाही हुई। इस वजह से एसपी ने तत्काल कार्रवाई की।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। काली रंग की स्कार्पियो को रोककर जांच करने को लेकर दिए गए निर्देशों के दौरान नगर चौकी प्रभारी की अनुपस्थिति पर पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई की है। आदेश की अवहेलना के मामले को गंभीर मानते हुए एसपी ने उपनिरीक्षक मनोज कुमार गुप्ता काे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
बताया जा रहा है कि रविवार की रात में करीब 10 बजे एक काली रंग की गाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए सक्सेना चौक की तरफ बढ़ रही थी, जिसे रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को सूचना दी। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी को तो रोक ली, लेकिन उस समय चौकी प्रभारी मौजूद नहीं मिले, पता करने पर पाया गया कि वह भोजन करने गए हुए थे।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उनके द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह चार बजे तक प्रभावी चेकिंग के स्पष्ट आदेश दिए गए थे। इसको लेकर चौकी क्षेत्र में चेकिंग न करने, मौके पर उपस्थित न रहने और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने की पुष्टि हुई है।
उन्होंने कहा कि चौकी प्रभारी के विरुद्ध आए तथ्य अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं, जिन्हें किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन आरोपों के आधार पर चौकी प्रभारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है।
