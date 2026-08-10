महराजगंज में सड़क के किनारे मिला युवक का शव, शरीर पर जगह-जगह हैं चोट के निशान

संवाद सूत्र, बृजमनगंज (महराजगंज)। एक युवक का शव सड़क किनारे अर्ध नग्न अवस्था में पड़ा मिला। शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया पुलिस यह आशंका जता रही है कि युवक किसी वाहन की चपेट में आया हो सकता है।

ग्राम विशुनपुर अदरौना के चौकीदार महंगू ने सोमवार की सुबह पुलिस को सूचना दी कि मार्ग के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मदनमोहन मिश्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष है।