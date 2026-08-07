महराजगंज में युवक की संदिग्ध मौत, रात में पत्नी से हुआ था झगड़ा

संवाद सूत्र, कोल्हुई, (महराजगंज)। रहस्मय परिस्थितियों में शुक्रवार की भोर में एक 35 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई।पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोल्हुई कस्बे के चंदनपुर गली मोहल्ले निवासी दिनेश प्रजापति बढ़ई गिरी का काम करता था।

पत्नी चानमति ने बताया कि पति नशे का आदि था। इसे लेकर आए दिन विवाद होता था। गुरुवार को भी शराब पीने से मना करने पर वह विवाद पर उतारू हो गया। जिसके कारण वह बच्चों को लेकर घर की छत पर सोने चली गई। शुक्रवार की सुबह सात बजे जब नीचे घर में पहुंची तो पति का शव पंखे से लटका मिला।