महराजगंज में वन स्टॉप सेंटर से भागी किशोरी बरामद, ड्यूटी में लापरवाही पर SP का कड़ा एक्शन; 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड
महराजगंज के वन स्टॉप सेंटर से फरार हुई 17 वर्षीय किशोरी को पुलिस और सेंटर की टीम ने बरामद कर लिया है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल समेत दो महिला पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया।
HighLights
वन स्टॉप सेंटर महराजगंज से किशोरी फरार हुई।
पुलिस और सेंटर टीम ने किशोरी को बरामद किया।
लापरवाही पर दो महिला पुलिसकर्मी निलंबित किए गए।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। वन स्टाप सेंटर महराजगंज से फरार हुई 17 वर्षीय किशोरी को शनिवार को पुलिस और सेंटर की संयुक्त टीम ने बरामद कर लिया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर दो महिला पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
पुलिस के अनुसार थाना बृजमनगंज क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 13 जुलाई 2026 को अपनी 17 वर्षीय पुत्री के घर से लापता होने की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना बृजमनगंज में अभियोग पंजीकृत कर किशोरी की तलाश शुरू की गई।
विवेचना के दौरान किशोरी को 14 अगस्त को सिद्धार्थनगर जिले के बांसी बस स्टैंड से बरामद किया गया था। आवश्यक चिकित्सीय एवं विधिक कार्रवाई के बाद किशोरी को नियमानुसार वन स्टाप सेंटर, महराजगंज में रखा गया था।
तत्काल चलाया तलाशी अभियान
15 अगस्त को किशोरी नित्य क्रिया करने के बहाने चकमा देकर वन स्टाप सेंटर से फरार हो गई। सूचना मिलते ही बृजमनगंज पुलिस और वन स्टाप सेंटर की टीम ने तत्काल तलाशी अभियान चलाया।
थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया। एसपी के आदेश पर प्रकरण में सदर कोतवाली महराजगंज में किशोरी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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साथ ही ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने पर एक महिला हेड कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एएसपी सिद्धार्थ ने बताया कि किशोरी को बरामद कर उसके विरुद्ध सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।