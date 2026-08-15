महराजगंज में वन स्टाप सेंटर से भागी किशोरी बरामद, दो पुलिसकर्मी निलंबित

जागरण संवाददाता, महराजगंज। वन स्टाप सेंटर महराजगंज से फरार हुई 17 वर्षीय किशोरी को शनिवार को पुलिस और सेंटर की संयुक्त टीम ने बरामद कर लिया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर दो महिला पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, थाना बृजमनगंज क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 13 जुलाई 2026 को अपनी 17 वर्षीय पुत्री के घर से लापता होने की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना बृजमनगंज में अभियोग पंजीकृत कर किशोरी की तलाश शुरू की गई।

विवेचना के दौरान किशोरी को 14 अगस्त को सिद्धार्थनगर जिले के बांसी बस स्टैंड से बरामद किया गया था। आवश्यक चिकित्सीय एवं विधिक कार्रवाई के बाद किशोरी को नियमानुसार वन स्टाप सेंटर, महराजगंज में रखा गया था। 15 अगस्त को किशोरी नित्य क्रिया करने के बहाने चकमा देकर वन स्टाप सेंटर से फरार हो गई। सूचना मिलते ही बृजमनगंज पुलिस और वन स्टाप सेंटर की टीम ने तत्काल तलाशी अभियान चलाया। थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया।