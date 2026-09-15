महराजगंज में एक साथ अलविदा हुए दोस्त, गोरखपुर से लौटते समय सड़के हादसे में मौत

जागरण संवाददाता, महराजगंज। कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपरदेउरा निवासी सूरज साहनी और उनके दोस्त आदित्य यादव उर्फ नीतीश यादव की दोस्ती चर्चित थी। दोनों अक्सर साथ ही आते-जाते थे और ज्यादातर समय एक-दूसरे के साथ बिताते थे।

रविवार को दोनों अपने बीमार दोस्त को देखने बाइक से गोरखपुर गए थे। लौटते समय उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा।

हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। कुछ ही पल में घर की खुशियां मातम में बदल गईं। मां और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्वजन के करुण क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया। मार्मिक दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।