महराजगंज में एक साथ अलविदा हुए दोस्त, गोरखपुर से लौटते समय सड़के हादसे में मौत
महराजगंज के पिपरदेउरा निवासी सूरज साहनी और आदित्य यादव की दोस्ती का सफर उस समय खत्म हो गया जब गोरखपुर ...और पढ़ें
HighLights
सूरज साहनी और आदित्य यादव की गहरी दोस्ती थी।
बीमार दोस्त से मिलकर गोरखपुर से लौटते समय हुआ हादसा।
हादसे से दोनों परिवारों में मातम, परिजनों का बुरा हाल।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपरदेउरा निवासी सूरज साहनी और उनके दोस्त आदित्य यादव उर्फ नीतीश यादव की दोस्ती चर्चित थी। दोनों अक्सर साथ ही आते-जाते थे और ज्यादातर समय एक-दूसरे के साथ बिताते थे।
रविवार को दोनों अपने बीमार दोस्त को देखने बाइक से गोरखपुर गए थे। लौटते समय उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा।
हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। कुछ ही पल में घर की खुशियां मातम में बदल गईं। मां और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्वजन के करुण क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया। मार्मिक दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।
आदित्य की दो बहनें सुहानी (16) और रोशनी (7) हैं। उनके पिता अमरनाथ ईंट-भट्ठे पर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। वहीं सूरज पेंट-पॉलिश का काम करते थे। उनकी दो बहनें अनीता (24) और मिनी (20) हैं।