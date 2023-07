सजावट के लिए घर की दीवार मे हिरण की सींग लगाने वाला एक और आरोपित गिरफ्तार, छापेमारी के दौरान हुआ था फरार

मामला महराजगंज जिले का है। यहां वन विभाग की छापेमारी के दौरान मोहम्मदीन नाम के शख्स के घर में हिरण की सींग व सांभर की सींग बरामद हुई थी। इस दौरान मोहम्मदीन के दोनों पुत्र भागने में सफल हो गए थे लेकिन वह पकड़ लिया गया था। वहीं वन विभाग की टीम ने एक और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

पकड़ा गया घर में हिरण की सींग लगाने वाला आरोपित। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

महराजगंज, जागरण संवाददाता। वन विभाग की टीम ने घर में सजावट के रूप में हिरण की सींग लगाने के आरोप में एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है। कोठीभार थानाक्षेत्र के बसुली फार्म गांव के रहने वाले आरोपित मोहम्मदीन के घर से छह सींगें बरामद की गई। मोहम्मदीन पोस्टमास्टर है। वन विभाग की छापेमारी के दौरान मोहम्मदीन के दोनों पुत्र भागने में सफल हो गए, लेकिन वह पकड़ लिया गया। यह है मामला वन विभाग, एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने तीन दिन पूर्व बरगदवा गांव के हरदी टोला निवासी नर्मदा चौधरी के घर भी छह सींगें बरामद की थी। नर्मदा चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके घर 3.5 किग्रा गांजा भी मिला था। प्रभागीय वनाधिकारी पुष्प कुमार के. ने बताया कि शुक्रवार की सुबह सूचना मिली थी कि निचलौल रेंज क्षेत्र के बसुली फार्म गांव स्थित एक मकान में हिरण का सींग रखी हुई है। पकड़ी के रेंजर अनुराग आनंद व वन सुरक्षा टीम को मौके पर भेजा गया। टीम को देखते ही फरार हो गए थे आरोपित टीम गांव में जैसे ही मोहम्मदीन के घर पहुंची, तभी मोहम्मदीन के दोनों पुत्र भाग निकले। तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। घर की तलाशी में तीन जोड़ी सींगें बरामद हुईं। सींगे घर की दीवार में लगाई गईं थीं। तलाशी में घर में एयरगन भी मिली। इसमें दो जोड़ी सांभर के सींग दीवार में चुनवाया गया था। बरामद सींग के बारे में पूछताछ करने पर मोहम्मदीन कोई जवाब नहीं दे पाए।

Edited By: Pragati Chand