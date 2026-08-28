महराजगंज में बाढ़ के पानी से ज्यादा मलबे की सता रही चिंता, 13 क्यूबिक मीटर आ रहा सिल्ट

जागरण संवाददाता, महराजगंज। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद पानी से अधिक चिंता उसमें बहकर आने वाले मलबे के निस्तारण की हो गई है। इस कारण गंडक नहर प्रणाली का संचालन बुधवार की शाम बंद कर दिया गया।

गुरुवार को नेपाल से आने वाले पानी में 13 क्यूबिक मीटर सिल्ट आ रही थी। जब यह तीन क्यूबिक मीटर पर आ जाएगी, तब नहरों का संचालन आरंभ किया जाएगा। विभाग ने आशंका जताई है कि यदि इस स्थिति में नहरें चालू रहीं, तो नेपाल से बहकर आने वाला मलबा भर जाएगा।

वाल्मीकिनगर बैराज पर बिहार सिंचाई विभाग के अधिकारी पानी में आने वाली सिल्ट पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार परीक्षण भी हो रहा है। नेपाल की तरफ से सिल्ट की मात्रा कम होने पर नहरों के पुनः संचालन की उम्मीद है। भारत-नेपाल के बीच गंडक सिंचाई और विद्युत परियोजना पर 1959 में हस्ताक्षर किए गए थे।