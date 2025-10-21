Language
    Maharajganj Fire: दुकान में दीया जलाकर चले गए घर, आग लगने से सामान जलकर राख

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 01:44 PM (IST)

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र (ओड़वलिया) महराजगंज। कोतवाली क्षेत्र ठूठीबारी के गड़ौरा में दीपावली की रात श्रृंगार की दुकान में आग लग जाने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग को बुझाया। गड़ौरा निवासी केदार रौनियार शिव मंदिर के बगल में गड़ौरा में थोक श्रृंगार की दुकान किए हैं।

    सोमवार की शाम करीब सात बजे दीपावली का पूजन कराने के बाद दीया जलाकर अपने आवास पर चले गए। धीरे-धीरे दीये की लौ से चिंगारी निकल गई और दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते दुकान धू- धू कर चलने लगी।

    आग लगते हुए देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड के वाहन आग को बुझाया। दुकान में रखा श्रृंगार का सारा सामान जलकर राख हो गया। कोतवाली प्रभारी महेंद्र मिश्रा ने बताया कि आग को बुझा दिया गया है।