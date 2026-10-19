अब फार्मर ID से होगी धान की खरीद, किसानों को लंबी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के झंझट से मिलेगी मुक्ति

जागरण संवाददाता, महराजगंज। धान बेचने के लिए किसानों को अब पंजीकरण की लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। एग्रीस्टैक योजना के तहत बनी फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) के आधार पर धान की खरीद की जाएगी।

फार्मर आईडी रखने वाले किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर अलग से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। किसान की आइडी में दर्ज धान के रकबे और कृषि विभाग के उत्पादकता आंकड़ों के आधार पर धान बिक्री की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी।

फार्मर आईडी बनवाने के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित शासन के निर्देश पर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीद की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। क्रय केंद्रों पर फार्मर आइडी के माध्यम से किसानों की पहचान कर धान खरीदने की व्यवस्था की गई है। केंद्र प्रभारी ई-पाप डिवाइस पर किसान की फार्मर आईडी दर्ज कर खरीद कर सकेंगे।