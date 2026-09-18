महराजगंज में साइबर ठगी पीड़ितों को घर बैठे मिलेगी फंसी रकम, मनी रेस्टोरेशन माड्यूल से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, महराजगंज। साइबर ठगी के बाद खाते में फंसी रकम वापस पाने के लिए जिले के पीड़ितों को अब पुलिस कार्यालय और बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिले में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के तहत मनी रेस्टोरेशन माड्यूल (एमआरएम) की व्यवस्था शुरू हो गई है। इसके माध्यम से पुलिस की ओर से बैंक खाते में होल्ड कराई गई ठगी की रकम वापस पाने के लिए पीड़ित घर बैठे आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

यह सुविधा उन्हीं मामलों में मिलेगी, जिनमें पीड़ित ने साइबर ठगी होने के बाद समय रहते 1930 हेल्पलाइन या एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई हो और ठगी की रकम संबंधित बैंक खाते में होल्ड हो गई हो। आवेदन के लिए शिकायत का 14 अंकों का एक्नालेजमेंट नंबर जरूरी होगा। पीड़ित को एमआरएम पोर्टल पर जाकर एनसीआरपी शिकायत में दर्ज मोबाइल नंबर से लागिन करना होगा।

इसके बाद राइज रिफंड रिक्वेस्ट विकल्प चुनकर शिकायत संख्या दर्ज करनी होगी। ओटीपी से सत्यापन के बाद पैन कार्ड अपलोड करना होगा और जिस बैंक खाते में रकम वापस चाहिए, उसका विवरण देना होगा। आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाली रिक्वेस्ट आइडी से आवेदन की स्थिति देखी जा सकेगी।

50 हजार तक में एफआइआर की जरूरत नहीं

किसी एक बैंक खाते में 50 हजार रुपये तक की होल्ड रकम होने पर एफआइआर या न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। पुलिस रिपोर्ट और क्षतिपूर्ति बंधपत्र के आधार पर रकम वापस की जा सकेगी। वहीं, किसी खाते में कुल होल्ड रकम 50 हजार रुपये से अधिक होने पर एफआइआर दर्ज होना जरूरी होगा।