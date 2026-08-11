महराजगंज: दो कारों की टक्कर में गई युवक की जान, हादसे में घायल हुए 7 लोग

जागरण संवाददाता, आनंदनगर(महराजगंज)। देर रात गोरखपुर - सोनौली हाईवे पर दो कारों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। मोहनापुर फ्लाई ओवर पर हुए हादसे में दोनों वाहनों में सवार आठ लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक युवक की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई । वहीं सात की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसे के बाद मृतक की पहचान संदीप निषाद पुत्र श्याम लाल, निवासी ग्राम बनकटा, थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर के रूप में हुई है। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में एक कार दिल्ली की और दूसरी कुशीनगर की बताई जा रही है। लक्ष्मीपुर चौकी प्रभारी ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मीपुर पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने सभी घायलों का उपचार शुरू किया।

प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल छह लोगों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान गंभीर रूप से घायल संदीप निषाद की मृत्यु हो गई। घायलों में कुलदीप विश्वकर्मा निवासी बैजनाथ बुजुर्ग, कुशीनगर, दीपक यादव निवासी कुशीनगर, राजन निवासी अज्ञात, रवि मिश्रा निवासी सिद्धार्थनगर समेत चार अन्य शामिल हैं।