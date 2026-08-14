महराजगंज में भारत फाइनेंशियल के कर्मचारियों पर 3.72 लाख रुपये गबन का आरोप, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, नौतनवा। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड की नौतनवा शाखा में कार्यरत तीन कर्मचारियों पर महिला समूहों से बैंक ऋण की किस्त, सेटलमेंट और प्रीपेमेंट के नाम पर वसूली गई कुल 3,72,533 रुपये की धनराशि हड़पने का आरोप है। शाखा प्रबंधक पिंटू यादव की तहरीर पर नौतनवा पुलिस ने तीनों कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक कर्मचारी गोरखपुर और दो कर्मचारी महराजगंज जिले के रहने वाले हैं। आरोप है कि रकम वापस मांगने पर कर्मचारियों ने धमकी भी दी।

शिकायतकर्ता पिंटू यादव निवासी साकिन चकऊर तिवारी, पोस्ट रामपुर खोराबारी, थाना भटनी, जिला देवरिया ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड की नौतनवा शाखा में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। शाखा में तैनात कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों से वसूली गई रकम शाखा में जमा नहीं किए जाने की जानकारी जांच और आडिट के दौरान सामने आई।

तहरीर के अनुसार कर्मचारी रामदयाल ने छह महिलाओं से एकमुश्त सेटलमेंट के नाम पर कुल 87,794 रुपये लिए। आरोप है कि उसने रकम शाखा में जमा नहीं की। मामला सामने आने पर पूछताछ में रामदयाल ने रकम घर भेजने की बात स्वीकार की और एक सप्ताह में धनराशि वापस करने का आश्वासन दिया।

इसके बाद वह अगस्त 2025 में शाखा छोड़कर चला गया। इसी प्रकार कर्मचारी दिवाकर पर लोन भुगतान से संबंधित 2,47,042 रुपये अपने पास रखने का आरोप है। आडिट में मामला सामने आने के बाद पूछताछ में उसने रकम निजी और पारिवारिक उपयोग के लिए घर भेजने की बात स्वीकार की।

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उसने दस दिन में रकम वापस करने का भरोसा दिया, लेकिन 24 अक्टूबर 2025 को शाखा छोड़कर चला गया। तीसरे कर्मचारी विजय कुमार पर एक सेंटर सदस्य से प्रीपेमेंट के लिए 37,697 रुपये लेने और उसे शाखा में जमा नहीं करने का आरोप है। शाखा प्रबंधक के अनुसार तीनों कर्मचारियों से धनराशि वापस लेने के लिए कई बार प्रयास किया गया, लेकिन रकम वापस नहीं की गई। आरोप है कि रकम मांगने पर कर्मचारियों की ओर से धमकी भी दी गई।