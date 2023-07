Maharajganj: ट्रक का चेसिस व इंजन नंबर बदलने वाले गिरोह का पर्दाफाश, लखनऊ STF ने आठ आरोपितों को किया गिरफ्तार

पकड़े गए आठ आरोपित बस्ती महराजगंज फतेहपुर व मालदा जिले के रहने वाले हैं। आरोपितों ने महराजगंज के नौतनवां में ठिकाना बनाया था। उत्तर प्रदेश सहित आसपास के राज्यों से ट्रक लाकर उसका चेसिसव इंजन बदलकर दलाल के जरिए फर्जी दस्तावेज बनवा ट्रक को बेच देते हैं। इसकी सूचना लखनऊ एसटीएफ को मिली तो टीम ने छापा मारकर गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया।

लखनऊ STF ने आठ आरोपितों को किया गिरफ्तार। -जागरण

Your browser does not support the audio element.