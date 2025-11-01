Indo-Nepal News: सीमावर्ती क्षेत्र में तस्करों के हौसले बुलंद, तस्करी जारी

संवाद सूत्र, परसामलिक। भारत-नेपाल सीमा पर सक्रिय तस्कर गिरोह के सदस्य उर्वरक, खाद्यान्न व दुधारू पशुओं को सीमा पार भेजकर अवैध कमाई कर रहे हैं। गिरोह के सदस्य बाहर से लाए गए सामानों की खेप को रखने के लिए सीमा से सटे गांवों के कुछ घरों को अवैध गोदाम में तब्दील कर लिए हैं। जहां रखे गए सामानों को रात के अंधेरे में चोरी छिपे सीमा पार भेज दिया जा रहा है। जिससे अवैध गोदामों पर छापेमारी न होने तस्करी बेखौफ हो रही है जिससे तस्करों के हौसले बुलंद हो गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ घरों को तस्करों ने अवैध गोदाम बना लिया है।



दुधारू पशुओं की बढ़ी तस्करी:

नेपाल के बाजारों में भारतीय दुधारू पशुओं की बढ़ती मांग को देखते हुए तस्करों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। गिरोह के सदस्य गोरखपुर, संतकबीरनगर क्षेत्र के बाजारों से पिकअप वाहनों में भरकर लाए गए दुधारु पशु (भैंस) को परसामलिक थाना क्षेत्र के दोगहरा, असुरैना, छितवनिया, खैरहवा दुबे, विशुनपुरा, झिंगटी गांवों के कुछ सुरक्षित स्थानों पर उतार देते हैं। जहां से मौका देख तस्कर पशुओं को चराते हुए नेपाल सीमा में पहुंचा दे रहे हैं ।जहां तस्करों को प्रति पशु 10 से 15 हजार रुपये का मुनाफा हो जा रहा है ।



तस्करों के लिए सुरक्षित है पगडंडी :

तस्करों गिरोह के सदस्य अवैध सामानों की खेप व दुधारु पशुओं को सीमा पार भेजने के लिए मुख्य मार्गों की जगह पगडंडी रास्तों व चोर नाकों का सहारा लेते हैं। अमूमन यहां सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी कम ही देखने को मिलती है।



तस्करी के लिए सुरक्षित नाका:

बरगदवा थानाक्षेत्र के पिपरा,अशोगवां,कनरी- चकरार व परसामलिक थानाक्षेत्र के रेहरा-अहिरौली,शिवतरी,झिंगटी,खैरहवा दुबे गांवों के रास्ते सामानों को नेपाल सीमा में भेज जा रहा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अंकुर गौतम ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र की गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है ।अवैध धंधे में शामिल लोगों के पकड़े जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है।



