Indo-Nepal News: ब्राउन शुगर की तस्करी ने फिर पकड़ा जोर, नहीं हो रही कार्रवाई

    By Santosh Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:40 PM (IST)

    इंडो-नेपाल सीमा पर ब्राउन शुगर की तस्करी बढ़ रही है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं। उनका आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की ढिलाई के कारण तस्करों के हौसले बुलंद हैं। तस्करी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

    भारत-नेपाल सीमा। जागरण

    जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, निचलौल। भारत-नेपाल सीमा पर ब्राउन शुगर तस्करी फिर से जोर पकड़ रही है। तीन महीने में ब्राउन शुगर, हेरोइन व गाजा के साथ कई लोग पकड़े जा चके हैं। करीब एक माह पहले पुलिस ने ताबड़तोड़ करवाई कर कई तस्करों को पकड़ा था। जिससे नशीले पदार्थों की तस्करी कमी आई थी, लेकिन अब फिर से इसमें वृद्धि होने लगी है। खास बात यह है कि पेशे में महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा उसमें कोई महिला नहीं है।

    ठूठीबारी से बहुआर भारत नेपाल सीमा खुला होने के कारण आवागमन अधिक होता है। तस्कर इसी रास्ते ब्राउन शुगर नेपाल ले जाने के फिराक में रहते हैं। पुलिस के द्वारा तस्करों के विरुद्ध ऊपर कठोर कार्रवाई की गई थी। लेकिन फिर से तस्करों के द्वारा नशीली दवाओं व ब्राउन शुगर की तस्करी की जा रही है।

    तस्कर गोरखपुर से बसों का सहारा ले रहे हैं। बसों के द्वारा ही तस्कर मादक पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। ब्राउन शुगर गांजा तस्कर बसों से मंगा रहे हैं। और बस स्टेशन से डिलीवरी कर उसे अंजाम तक पहुंचा रहे हैं।

    शनिवार की रात ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया आरोपित ने पूछताछ में कबूल किया कि गोरखपुर से ही मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। बताने के अनुसार पुलिस व आबकारी विभाग उसके ठिकानों की तलाश कर रही है।

    केस एक:
    21 जुलाई को नेपाल सीमा से सटे भरवलिया बांध के पास आबकारी व पुलिस विभाग जांच कर रही थी। इसी बीच एक युवक बाइक से नेपाल की तरफ जाता हुआ दिखा। जिसे रोककर जांच की गई तो उसके पास से एक काली पॉलीथिन मिली, जिसमें ब्राउन शुगर बरामद हुआ। तौल में 35.53 ग्राम मिला। पकड़े गए युवक की पहचान धीरज पासवान ( निवासी गड़ौरा थाना ठूठीबारी के के रूप में हुई थी।

    केस दो:
    21 अगस्त सेमरहना-मटरा मार्ग पर एक बाइक सवार युवक को संदिग्ध हालत में देखा। जब जवानों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह बाइक मोड़कर भागने लगा। जवानों ने घेराबंदी कर पीछा करते हुए उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 55 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। युवक नारायणपुर चरगहा, पोस्ट लक्ष्मीगंज, थाना रामकोला, तहसील हाटा, जनपद कुशीनगर निवासी के रूप में हुई थी। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह इस मादक पदार्थ को नेपाल में खपाने ले जा रहा था।

    केस तीन:
    तीन अगस्त को एसएसबी की टीम भारत नेपाल सीमा पर गश्त कर रही थी। इस दौरान भारत नेपाल सीमा पर एक युवक दिखाई दिया। टीम के द्वारा जांच करने पर उसके पास 16 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई। पकड़े गए आरोपित की पहचान आशीष यादव निवासी झुलनीपुर के रूप में हुई थी।

    पुलिस क्षेत्राधिकारी शिवप्रताप सिंह ने बताया की मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस बल तैनात है। किसी कीमत पर तस्करी नहीं होने दिया जाएगा। तस्करी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है।