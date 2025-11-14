Indo-Nepal News: ब्राउन शुगर की तस्करी ने फिर पकड़ा जोर, नहीं हो रही कार्रवाई

जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, निचलौल। भारत-नेपाल सीमा पर ब्राउन शुगर तस्करी फिर से जोर पकड़ रही है। तीन महीने में ब्राउन शुगर, हेरोइन व गाजा के साथ कई लोग पकड़े जा चके हैं। करीब एक माह पहले पुलिस ने ताबड़तोड़ करवाई कर कई तस्करों को पकड़ा था। जिससे नशीले पदार्थों की तस्करी कमी आई थी, लेकिन अब फिर से इसमें वृद्धि होने लगी है। खास बात यह है कि पेशे में महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा उसमें कोई महिला नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ठूठीबारी से बहुआर भारत नेपाल सीमा खुला होने के कारण आवागमन अधिक होता है। तस्कर इसी रास्ते ब्राउन शुगर नेपाल ले जाने के फिराक में रहते हैं। पुलिस के द्वारा तस्करों के विरुद्ध ऊपर कठोर कार्रवाई की गई थी। लेकिन फिर से तस्करों के द्वारा नशीली दवाओं व ब्राउन शुगर की तस्करी की जा रही है।

तस्कर गोरखपुर से बसों का सहारा ले रहे हैं। बसों के द्वारा ही तस्कर मादक पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। ब्राउन शुगर गांजा तस्कर बसों से मंगा रहे हैं। और बस स्टेशन से डिलीवरी कर उसे अंजाम तक पहुंचा रहे हैं।

शनिवार की रात ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया आरोपित ने पूछताछ में कबूल किया कि गोरखपुर से ही मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। बताने के अनुसार पुलिस व आबकारी विभाग उसके ठिकानों की तलाश कर रही है।



केस एक:

21 जुलाई को नेपाल सीमा से सटे भरवलिया बांध के पास आबकारी व पुलिस विभाग जांच कर रही थी। इसी बीच एक युवक बाइक से नेपाल की तरफ जाता हुआ दिखा। जिसे रोककर जांच की गई तो उसके पास से एक काली पॉलीथिन मिली, जिसमें ब्राउन शुगर बरामद हुआ। तौल में 35.53 ग्राम मिला। पकड़े गए युवक की पहचान धीरज पासवान ( निवासी गड़ौरा थाना ठूठीबारी के के रूप में हुई थी।