भारत-नेपाल सीमा पर यूरिया तस्करी, बेरोकटोक जारी किसानों की बढ़ी परेशानी

जागरण संवाददाता, निचलौल। भारत-नेपाल सीमा पर यूरिया की तस्करी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सीमावर्ती गांवों में सक्रिय तस्कर दिन भर समितियों व अन्य माध्यमों से यूरिया खरीदकर घरों में इकट्ठा कर रहे हैं। रात होते ही पगडंडियों के रास्ते बाइक से खाद नेपाल पहुंचा दी जा रही है। इससे एक तरफ भारतीय किसान यूरिया के लिए परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर तस्करों को आसानी से खाद उपलब्ध हो रही है।

जिले में किसान यूरिया के लिए समितियों और उर्वरक दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। घंटों इंतजार के बाद भी कई किसानों को एक बोरी यूरिया नहीं मिल पा रही है। इसके विपरीत सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करों द्वारा बड़ी मात्रा में यूरिया और डीएपी एकत्र किए जाने की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार सीमावर्ती गांवों से प्रतिदिन 50 से अधिक बोरी यूरिया और डीएपी पगडंडी मार्गों से नेपाल पहुंचाई जा रही है।

भारत में यूरिया की निर्धारित कीमत 266.50 रुपये प्रति बोरी है, तस्कर इसे नेपाल के सीमावर्ती गांवों में करीब 800 रुपये प्रति बोरी तक बेच रहे हैं। इसी तरह डीएपी भी अधिक कीमत पर नेपाल पहुंचाई जा रही है। लक्ष्मीपुर खुर्द क्षेत्र तस्करी का प्रमुख मार्ग बताया जा रहा है। शुक्रवार को गांव में बाइक पर यूरिया लदी कई गाड़ियां दिखाई दीं।शीतलापुर चौकी क्षेत्र के बीस कड़िया मार्ग से भी खाद की तस्करी होने की शिकायतें सामने आती रही हैं।