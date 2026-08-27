भारत-नेपाल सीमा पर यूरिया तस्करी, बेरोकटोक जारी किसानों की बढ़ी परेशानी
भारत-नेपाल सीमा पर यूरिया की तस्करी धड़ल्ले से जारी है, जिससे भारतीय किसानों को खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तस्कर भारत से सस्ती यूरिया खरीदकर नेपाल में ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई के बावजूद यह सिलसिला थम नहीं रहा है।
HighLights
भारत-नेपाल सीमा पर यूरिया की तस्करी लगातार जारी है।
भारतीय किसान यूरिया के लिए परेशान, तस्कर सक्रिय।
पुलिस कार्रवाई के बावजूद तस्करी पर अंकुश नहीं लग पा रहा।
जागरण संवाददाता, निचलौल। भारत-नेपाल सीमा पर यूरिया की तस्करी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सीमावर्ती गांवों में सक्रिय तस्कर दिन भर समितियों व अन्य माध्यमों से यूरिया खरीदकर घरों में इकट्ठा कर रहे हैं। रात होते ही पगडंडियों के रास्ते बाइक से खाद नेपाल पहुंचा दी जा रही है। इससे एक तरफ भारतीय किसान यूरिया के लिए परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर तस्करों को आसानी से खाद उपलब्ध हो रही है।
जिले में किसान यूरिया के लिए समितियों और उर्वरक दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। घंटों इंतजार के बाद भी कई किसानों को एक बोरी यूरिया नहीं मिल पा रही है। इसके विपरीत सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करों द्वारा बड़ी मात्रा में यूरिया और डीएपी एकत्र किए जाने की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार सीमावर्ती गांवों से प्रतिदिन 50 से अधिक बोरी यूरिया और डीएपी पगडंडी मार्गों से नेपाल पहुंचाई जा रही है।
भारत में यूरिया की निर्धारित कीमत 266.50 रुपये प्रति बोरी है, तस्कर इसे नेपाल के सीमावर्ती गांवों में करीब 800 रुपये प्रति बोरी तक बेच रहे हैं। इसी तरह डीएपी भी अधिक कीमत पर नेपाल पहुंचाई जा रही है। लक्ष्मीपुर खुर्द क्षेत्र तस्करी का प्रमुख मार्ग बताया जा रहा है। शुक्रवार को गांव में बाइक पर यूरिया लदी कई गाड़ियां दिखाई दीं।शीतलापुर चौकी क्षेत्र के बीस कड़िया मार्ग से भी खाद की तस्करी होने की शिकायतें सामने आती रही हैं।
पुलिस ने इस मार्ग से कई बार यूरिया बरामद की है। दो जुलाई को इसी मार्ग पर नौ बोरी यूरिया बरामद हुई थी। पुलिस को देखते ही तस्कर खाद छोड़कर भाग गए थे। वहीं बहुआर के पास कनमिशवा मार्ग से भी खाद नेपाल पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। हाल ही में शनिवार की रात ठूठीबारी कोतवाली पुलिस ने नौ बोरी यूरिया बरामद की थी। इसके बावजूद रविवार को भी सीमा क्षेत्र में बाइक पर यूरिया लादकर नेपाल ले जाने का सिलसिला जारी रहा।
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लगातार कार्रवाई के बावजूद तस्करी पर प्रभावी रोक नहीं लगने से किसानों में नाराजगी है। क्षेत्राधिकारी रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि तस्करी रोकने के लिए सभी पिकेट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। किसी भी कीमत पर तस्करी नहीं होने दी जाएगी और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।