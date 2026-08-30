नेपाल त्रासदी: मुग्लिन-काठमांडू हाईवे क्षतिग्रस्त होने से हेटौड़ा-काठमांडू मार्ग पर लगा जाम, यात्री बेहाल

जागरण संवाददाता, काठमांडू। मुग्लिंन-काठमांडू हाईवे दो जगह क्षतिग्रस्त होने के बाद रविवार को हेटौड़ा-काठमांडू मार्ग पर दबाव बढ़ गया। इस मार्ग पर ट्रक-बस सहित बड़े वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित होने के बावजूद जगह-जगह जाम की स्थिति बनी रही। सामने की खड़ी चढ़ाई पर रेंगते वाहनों की लंबी कतारें घंटों लगी रहीं।

कृष्णभीर और परेवाभीर में काठमांडू-मुग्लिंन सड़क धंसने के बाद सभी गाड़ियों को हेटौड़ा-कुलेखानी- फाखेल-कीर्तिपुर काठमांडू भेजा जा रहा है। ये रास्ता पहले से ही सकरा और घुमावदार हैं। रविवार सुबह से ही इस रूट पर गाड़ियों की संख्या तीन गुणा बढ़ गई।

हेटौड़ा से काठमांडू की दूरी सामान्य तौर पर 75 किमी है और तीन घंटे लगते हैं, लेकिन रविवार को यात्रियों को 8 से 10 घंटे लग गए। फाखेल के पास खड़ी चढ़ाई पर कई गाड़ियां गरम होकर बंद हो गईं। इससे दोनों तरफ पांच किमी लंबा जाम लग गया।

यात्रियों ने बताया कि पुलिस ने बड़े ट्रक और बसों को हेटौड़ा में ही रोक दिया है, फिर भी छोटे वाहन इतने ज्यादा हैं कि सड़क संभाल नहीं पा रही। कई जगह सड़क इतनी संकरी है कि दो गाड़ियां एक साथ नहीं निकल पा रही हैं। ऊपर से बारिश में सड़क पर फिसलन और बढ़ गई है।

भैरहवा से काठमांडू जा रहे यात्री रामू थापा ने बताया कि दिन में दो बजे हेटौड़ा से निकले थे,लेकिन नौ बजे भी काठमांडू नहीं पहुंचे। बच्चे भूख-प्यास से परेशान हैं। हेटौड़ा-काठमांडू वैकल्पिक मार्ग पर रोज दो हजार गाड़ियां चलती थीं, अब सात हजार से ज्यादा गाड़ियां चल रहीं हैं।