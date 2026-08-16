प्रेमिका के हंगामे के बाद प्रेमी गिरफ्तार, महराजगंज में शादी से मुकरने पर विवाद
महराजगंज के कोल्हुई बाजार में एक प्रेमिका ने प्रेमी के घर पहुंचकर शादी को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में ले लिया। यह घटना भ ...और पढ़ें
HighLights
प्रेमिका ने प्रेमी के घर पर शादी को लेकर हंगामा किया।
चार साल के प्रेम प्रसंग के बाद प्रेमी शादी से मुकरा।
पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया, जांच जारी है।
संवादसूत्र, कोल्हुई बाजार(महराजगंज)। भारत-नेपाल सीमा के निकट एक गांव में शनिवार को एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। शादी को लेकर विवाद बढ़ने पर पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में ले लिया और स्थिति को नियंत्रित किया। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है।
कोल्हुई थाना क्षेत्र की निवासी प्रेमिका का प्रेम प्रसंग चार वर्षों से एक प्रेमी के साथ चल रहा था, जो भारत-नेपाल सीमा पर स्थित गांव का निवासी है। जब मामला शादी तक पहुंचा, तो प्रेमी ने किनारा कसने का प्रयास किया। इससे प्रेमिका आक्रोशित हो गई और प्रेमी के घर पहुंच गई।
वहां शादी को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिससे भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने प्रेमिका की सूचना पर पहुंचकर जांच शुरू की और प्रेमी को हिरासत में लेकर मामले को शांत कराया। थानाध्यक्ष गौरव सिंह ने बताया कि प्रेमी के खिलाफ जांच और कार्रवाई की जा रही है।