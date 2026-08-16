प्रेमिका के हंगामे के बाद प्रेमी गिरफ्तार, महराजगंज में शादी से मुकरने पर विवाद

संवादसूत्र, कोल्हुई बाजार(महराजगंज)। भारत-नेपाल सीमा के निकट एक गांव में शनिवार को एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। शादी को लेकर विवाद बढ़ने पर पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में ले लिया और स्थिति को नियंत्रित किया। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है।

कोल्हुई थाना क्षेत्र की निवासी प्रेमिका का प्रेम प्रसंग चार वर्षों से एक प्रेमी के साथ चल रहा था, जो भारत-नेपाल सीमा पर स्थित गांव का निवासी है। जब मामला शादी तक पहुंचा, तो प्रेमी ने किनारा कसने का प्रयास किया। इससे प्रेमिका आक्रोशित हो गई और प्रेमी के घर पहुंच गई।