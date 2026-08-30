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नेपाल में त्रिशूली नदी उफान पर, गंडक का जलस्तर बढ़ने से महराजगंज में बाढ़ का खतरा

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Sun, 30 Aug 2026 02:05 PM (IST)

नेपाल में भारी वर्षा से त्रिशूली नदी में उफान के कारण गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, ...और पढ़ें

पथलहवा बांध के पास तेजी से बढ़ता जलस्तर। जागरण

पथलहवा बांध के पास तेजी से बढ़ता जलस्तर। जागरण

HighLights

  1. नेपाल में भारी वर्षा से त्रिशूली नदी में आया उफान।

  2. गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा, खतरा बढ़ा।

  3. महराजगंज के निचलौल क्षेत्र में बाढ़ का अलर्ट जारी।

जागरण संवाददाता, निचलौल। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई भारी वर्षा के बाद त्रिशूली नदी में उफान का असर अब भारत की नारायणी-गंडक नदी पर दिखाई देने लगा है। नेपाल में त्रिशूली नदी का पानी तेजी से नीचे की ओर बढ़ने के साथ नारायणी के रास्ते गंडक नदी में पहुंच रहा है।

इसके चलते वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज लगातार बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से महराजगंज जिले के निचलौल तहसील क्षेत्र में नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने क्षेत्र में अलर्ट जारी करते हुए राहत एवं बचाव दल को सतर्क कर दिया है।

वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से शनिवार देर शाम छह बजे 99,800 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया था। रविवार सुबह 10 बजे यह बढ़कर 1,25,000 क्यूसेक पहुंच गया। इसके बाद महज दो घंटे में डिस्चार्ज में करीब 22 हजार क्यूसेक की और वृद्धि दर्ज की गई। सुबह 11 बजे 1,36,700 क्यूसेक, दोपहर 12 बजे 1,44,800 क्यूसेक और दोपहर एक बजे 1,47,500 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया।

पानी का डिस्चार्ज बढ़ने के साथ ही नदी के किनारे के क्षेत्रों में दबाव बढ़ने लगा है। पथलहवा और टेलफाल के आसपास नारायणी-गंडक नदी उफान पर दिखाई दे रही है। नदी का पानी तेजी से बढ़ने से किनारे बसे ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ गई है।

उधर, सोहगीबरवा क्षेत्र में रोहुआ नाला भी उफान पर आ गया है। सोहगीबरवा के भोथहा टोले की ओर भी पानी का दबाव बढ़ रहा है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका और बढ़ गई है। ग्रामीण नदी और नालों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहे हैं।

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निचलौल के उपजिलाधिकारी सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कि प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। जलस्तर में होने वाले बदलाव के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।