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महराजगंज में एक ही बाइक पर सवार चार युवकाें को डंपर ने रौंदा, दो सगे भाइयों समेत चारों की मौत

By Digital Desk Edited By: Shivam Yadav
Updated: Tue, 18 Aug 2026 09:14 PM (GMT+05:30)

महाराजगंज में निचलौल-महराजगंज मार्ग पर दमकी गांव के पास एक डंपर ने बाइक सवार चार युवकों को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

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जागरण संवाददाता (निचलौल) महराजगंज। एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे दो सगे भाइयों सहित चार युवकों की निचलौल-महराजगंज मार्ग पर ग्राम दमकी के पास रात साढ़े आठ बजे डंपर की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। ठोकर मारने के बाद डंपर सड़क किनारे बने गड्ढे में चला गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया।

डंपर निचलौल की ओर से महराजगंज की तरफ जा रहा था, जबकि बिना नंबर की एक बाइक पर सवार होकर चार युवक महराजगंज की ओर से निचलौल जा रहे थे।

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इसी दौरान दमकी गांव भारत गैस एजेंसी के पास आमने-सामने से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में 18 वर्षीय शिव निषाद, 20 वर्षीय विवेक निषाद, 22 वर्षीय सन्नी और 19 वर्षीय किशन निषाद निवासी केवटानी टोला, पचमा, थाना निचलौल की मृत्यु हो गई। इसमें शिव और विवेक सगे भाई हैं।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे की सूचना मिलते ही निचलौल पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में ले लिया। हादसे के कारण मार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हो गया।

पुलिसकर्मी दुर्घटनाग्रस्त बाइक और डंपर को हटवाकर यातायात बहाल कराए। निचलौल थानाध्यक्ष योगेंद्र राय ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

 