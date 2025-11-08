किशोर ने खुद रची अपहरण की ऐसी कहानी, सुनकर चकरा गए अधिकारी; जालंधर में खुला खेल

जागरण संवाददाता, निचलौल। कलनही खुर्द निवासी एक छात्र ने अपने ही अपहरण की कहानी रच दी। वह चार दिन पहले घर से स्कूल पढ़ने निकला और गायब हो गया। इस दौरान उसने अपना फोन बंद रखा। उसके पंजाब राज्य के जालंधर से लौटने के बाद इस बात का खुलासा हुआ।

कलनही खुर्द निवासी गुलाब बीते तीन नवंबर को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका 14 वर्षीय पुत्र निचलौल के एक स्कूल में पढ़ता है। पुत्र तीन नवंबर की सुबह घर से स्कूल पढ़ने के लिए निकला था। स्कूल दोपहर दो बजे बंद हो जाता है। उसके बाद से वह अपने घर वापस नहीं लौटा। शाम तक घर नहीं पहुंचने पर उसकी खोजबीन की गई तो कुछ भी पता नहीं चल पाया।

पता करने पर मालूम हुआ कि वह उस दिन स्कूल आया ही नहीं था। इस दौरान उसका फोन भी स्विच आफ था। उसके बाद भाई के मोबाइल पर उसने मैसेज भेजा कि उसे उठा लिया गया है । चोरों ने उसे मारा पीटा है और मैसेज में उसने यह भी हिदायत दिया कि कोई उसके मोबाइल पर घर से फोन नहीं करेगा।