किशोर ने खुद रची अपहरण की ऐसी कहानी, सुनकर चकरा गए अधिकारी; जालंधर में खुला खेल
जालंधर में एक किशोर ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह किया। उसने परिवार से फिरौती मांगने के लिए यह नाटक रचा। पुलिस जांच में कहानी झूठी निकली, जिससे अधिकारियों को आश्चर्य हुआ। किशोर ने बाद में सच स्वीकार कर लिया।
जागरण संवाददाता, निचलौल। कलनही खुर्द निवासी एक छात्र ने अपने ही अपहरण की कहानी रच दी। वह चार दिन पहले घर से स्कूल पढ़ने निकला और गायब हो गया। इस दौरान उसने अपना फोन बंद रखा। उसके पंजाब राज्य के जालंधर से लौटने के बाद इस बात का खुलासा हुआ।
कलनही खुर्द निवासी गुलाब बीते तीन नवंबर को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका 14 वर्षीय पुत्र निचलौल के एक स्कूल में पढ़ता है। पुत्र तीन नवंबर की सुबह घर से स्कूल पढ़ने के लिए निकला था। स्कूल दोपहर दो बजे बंद हो जाता है। उसके बाद से वह अपने घर वापस नहीं लौटा। शाम तक घर नहीं पहुंचने पर उसकी खोजबीन की गई तो कुछ भी पता नहीं चल पाया।
पता करने पर मालूम हुआ कि वह उस दिन स्कूल आया ही नहीं था। इस दौरान उसका फोन भी स्विच आफ था। उसके बाद भाई के मोबाइल पर उसने मैसेज भेजा कि उसे उठा लिया गया है । चोरों ने उसे मारा पीटा है और मैसेज में उसने यह भी हिदायत दिया कि कोई उसके मोबाइल पर घर से फोन नहीं करेगा।
छात्र के पिता की तहरीर पर उसी दिन पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर खोज शुरू की। इस बीच उसका लोकेशन जालंधर में मिला। जालंधर से वह वापस आया और शुक्रवार को पुलिस उसे कोर्ट में बयान कराने के लिए ले गई। एसएसआइ शैलेंद्र कुमार ने बताया कि गायब छात्र जालंधर से आ गया है। उसका बयान कोर्ट में कराया जा रहा है। वह घर से बिना बताए ही चला गया था।
