भारत-नेपाल सीमा पर जोरों से चल रही क्रीम की तस्करी, दिनदहाड़े लाया जा रहा माल

संवाद सूत्र, सोनौली। भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र सोनौली में इन दिनों फेयर एंड लवली सहित विभिन्न सौंदर्य प्रसाधन क्रीमों की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। नेपाल से बड़ी मात्रा में क्रीम साइकिलों और छोटे वाहनों के जरिये दिनदहाड़े भारत में लाई जा रही है। सीमा चौकियों पर चौकसी के बावजूद तस्करों के हौसले बुलंद हैं।

तस्करी का नेटवर्क इतना सक्रिय है कि रोजाना अधिक साइकिलें नेपाल से क्रीम भरकर भारत की ओर आती-जाती देखी जाती हैं। तस्कर सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी की परवाह किए बिना खुलेआम क्रीम की खेप पार कराते हैं। नेपाल में इन उत्पादों की कीमत कम होने कारण तस्कर मुनाफे के लिए उन्हें भारत में बेचते हैं। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि सीमा चौकी के आसपास कई ऐसे रास्ते हैं जिनसे तस्कर आसानी से माल पार कर ले जाते हैं। चौकसी के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे तस्करों के हौसले और बढ़ते जा रहे हैं।