    भारत-नेपाल सीमा पर जोरों से चल रही क्रीम की तस्करी, दिनदहाड़े लाया जा रहा माल

    By Santosh Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:38 PM (IST)

    भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र सोनौली में फेयर एंड लवली समेत सौंदर्य प्रसाधन क्रीमों की तस्करी हो रही है। नेपाल से क्रीम साइकिलों और छोटे वाहनों से भारत लाई जा रही है। सीमा चौकियों पर सख्ती के बावजूद तस्करों के हौसले बुलंद हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि तस्करी पर लगाम लगे और वैध व्यापार को नुकसान न हो।

    संवाद सूत्र, सोनौली। भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र सोनौली में इन दिनों फेयर एंड लवली सहित विभिन्न सौंदर्य प्रसाधन क्रीमों की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। नेपाल से बड़ी मात्रा में क्रीम साइकिलों और छोटे वाहनों के जरिये दिनदहाड़े भारत में लाई जा रही है। सीमा चौकियों पर चौकसी के बावजूद तस्करों के हौसले बुलंद हैं।

    तस्करी का नेटवर्क इतना सक्रिय है कि रोजाना अधिक साइकिलें नेपाल से क्रीम भरकर भारत की ओर आती-जाती देखी जाती हैं। तस्कर सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी की परवाह किए बिना खुलेआम क्रीम की खेप पार कराते हैं।

    नेपाल में इन उत्पादों की कीमत कम होने कारण तस्कर मुनाफे के लिए उन्हें भारत में बेचते हैं। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि सीमा चौकी के आसपास कई ऐसे रास्ते हैं जिनसे तस्कर आसानी से माल पार कर ले जाते हैं। चौकसी के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे तस्करों के हौसले और बढ़ते जा रहे हैं।

    सीमा क्षेत्र के व्यापारियों का कहना है कि तस्करी से न केवल वैध व्यापार को नुकसान हो रहा है, बल्कि इससे सरकारी राजस्व की भी हानि हो रही है। लोगों ने प्रशासन जल्द से जल्द कड़े कदम उठाने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

    क्षेत्राधिकारी अंकुर गौतम ने बताया कि सीमावर्ती थानाध्यक्षों को तस्करी रोकने के निर्देश दिए गए हैं जिससे तस्करी पर अंकुश लग सकेगा।