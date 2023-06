महराजगंज अग्निशमन केंद्र पर तैनात सिपाही का फंदे से लटका मिला शव, रात में लगी थी निगरानी ड्यूटी

गोरखपुर के रहने वाले सिपाही महराजगंज फायर स्टेशन में तैनात थे। बुधवार की रात में उनकी निगरानी ड्यूटी लगी थी। सुबह बकरीद की ड्यूटी पर जाने के लिए कुछ साथी बुलाने पहुंचे तो टेलीफोन ड्यूटी कक्ष में उसका शव फंदे से लटकता देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छानबीन करने के साथ ही स्वजनों को जानकारी दी।

घटना की जानकारी पर रोते-बिलखते स्वजन। -जागरण

Your browser does not support the audio element.

महराजगंज, जागरण संवाददाता। अग्निशमन केंद्र महराजगंज में तैनात सिपाही का शव गुरुवार की सुबह कार्यालय के ही एक कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस के साथ सदर सीओ अजय सिंह चौहान ने भी मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। ये है मामला गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के हरदिया पोस्ट पिछौरा निवासी 2016 बैच के सिपाही संदीप यादव महराजगंज फायर स्टेशन में तैनात थे। बुधवार की रात में उनकी कार्यालय निगरानी ड्यूटी लगी हुई थी। रात में दो बजे से भोर में छह बजे तक ड्यूटी के लिए वह कमरे से निकलकर फायर स्टेशन कार्यालय पहुंचे थे। गुरुवार की सुबह बकरीद की ड्यूटी पर जाने के लिए कुछ साथी जब उन्हें बुलाने पहुंचे तो पाया कि वह कार्यालय के टेलीफोन ड्यूटी कक्ष में फंदे से लटके हुए थे। साथियों के शोर मचाने पर मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी यशवीर सिंह, फायर स्टेशन अधिकारी बीरसेन सिंह समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी भी पहुंच गए। इसके बाद सदर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची तो टेलीफोन कक्ष में कपड़े से बने फंदे के सहारे उनका शव छत की कुंडी से लटका हुआ था। सदर कोतवाल रवि कुमार राय ने बताया कि मृतक को जानकारी दी गई है। परिवार व रिश्तेदार धीरे-धीरे पहुंच रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा।

Edited By: Pragati Chand