महराजगंज के PWD परिसर में एक साथ निकले कई कोबरा सांप, कर्मचारियों में मची अफरातफरी

संवाद सूत्र, महराजगंज। लोक निर्माण विभाग परिसर में गुरुवार को अचानक चार कोबरा सांप निकलने से अफरा-तफरी मच गई। सांपों को देखकर कर्मचारी और आसपास रहने वाले लोग दहशत में आ गए और परिसर से बाहर भागने लगे।

कस्बे के लोगों ने लाठी-डंडों की मदद से तीन कोबरा को मार डाला, जबकि एक सांप झाड़ियों की ओर भाग गया। कोल्हुई कस्बे के मुख्य तिराहे पर लोक निर्माण विभाग का बड़ा स्टोर परिसर स्थित है। इसकी रखवाली चौकीदार नारायण करते हैं।