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महराजगंज के PWD परिसर में एक साथ निकले कई कोबरा सांप, कर्मचारियों में मची अफरातफरी

By Santosh Singh Edited By: Sachin Sharma
Updated: Thu, 20 Aug 2026 05:25 PM (IST)

महराजगंज के लोक निर्माण विभाग परिसर में चार कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया, जिससे कर्मचारी और स्थानीय लोग दहशत में आ गए।

यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

HighLights

  1. महराजगंज पीडब्ल्यूडी परिसर में अचानक चार कोबरा सांपों का निकलना।

  2. दहशत में आए लोगों ने तीन कोबरा सांपों को लाठी से मार डाला।

  3. कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में अभी भी दहशत का माहौल।

संवाद सूत्र, महराजगंज। लोक निर्माण विभाग परिसर में गुरुवार को अचानक चार कोबरा सांप निकलने से अफरा-तफरी मच गई। सांपों को देखकर कर्मचारी और आसपास रहने वाले लोग दहशत में आ गए और परिसर से बाहर भागने लगे।

कस्बे के लोगों ने लाठी-डंडों की मदद से तीन कोबरा को मार डाला, जबकि एक सांप झाड़ियों की ओर भाग गया। कोल्हुई कस्बे के मुख्य तिराहे पर लोक निर्माण विभाग का बड़ा स्टोर परिसर स्थित है। इसकी रखवाली चौकीदार नारायण करते हैं।

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कर्मचारियों में दहशत

गर्मी के दिनों में आसपास रहने वाले लोग भी परिसर में टहलते हैं। अचानक कोबरा निकलने से लोगों में भय का माहौल बन गया। जहरीले सांपों को देखकर लोग परिसर में जाने से बचने लगे।

लाठी-डंडों के सहारे लोगों ने तीन कोबरा को मार दिया। दिन-रात ड्यूटी करने वाले विभागीय कर्मचारियों में भी दहशत है। चौकीदार नारायण ने बताया कि घटना की सूचना विभागीय अधिकारियों को दे दी गई है। सांपों के निकलने के बाद कस्बे के लोग भी परिसर में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।

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