Maharajganj News: बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला, घर से दूर ले जाकर की वारदात

भाई बाइक पर बैठा कर बहन को महराजगंज ले जाने के लिए घर से निकला। रास्ते में गौनरिया बाबू नहर पुल के पास बाइक रोक बहन पर हमला बोल दिया। चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया। जमीन पर गिरकर बहन तड़पने लगी तो छोड़कर भागने लगा। मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर बुरी तरह पीट दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई।

चाकू लगने से गंभीर युवती को मेडिकल कालेज ले जाते स्वजन। -जागरण

महराजगंज, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज एक युवक ने सोमवार की दोपहर चाकु से हमलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सदर कोतवाली के गौनरिया बाबू नहर पुल के पास घटना को अंजाम देकर बाइक से भाग रहे आरोपित को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। यह है पूरा मामला घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का गांव के ही एक दूसरी जाति के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी युगल एक माह के लिए घर से भाग गए थे। वापस आने पर युवती के स्वजन ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, लेकिन युवती गांव के ही प्रेमी के साथ शादी करने की जिद पर अड़ी थी। बाइक से बहन को लेकर महराजगंज जा रहा था आरोपित भाई सोमवार की दोपहर 12 बजे के करीब युवती का भाई उसे बाइक पर बैठाकर किसी काम से महराजगंज लेकर जा रहा था। अभी वह सदर कोतवाली के गौनरिया बाबू पुल के पास पहुंचा ही था कि अचानक उसने बाइक सड़क के किनारे खड़ी कर बहन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चाकू लगने से गंभीर बहन सड़क पर गिरकर तड़पने लगी। इस दौरान मौका पाकर आरोपित भाई बाइक पर सवार होकर भागने लगा। घटना को देख रहे प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोपित को दौड़ा कर पकड़ लिया और जम कर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भाई- बहन को महराजगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां स्थिति गंभीर देख युवती को गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। सदर कोतवाल रवि राय ने बताया कि आरोपित भाई को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Pragati Chand