Maharajganj News: भाजपा IT सेल के कार्यकर्ता पर धारदार हथियार से हमला, जान से मारने की धमकी दे फरार हुए आरोपित

मामूली बात को लेकर हुए विवाद के बाद झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि कुछ लोगों ने भाजपा के आइटी सेल कार्यकर्ता आशीष जायसवाल पर हमला बोल दिया। धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायल आशीष जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। मामले में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है।

हमले में घायल आशीष जायसवाल।

आनंदनगर (महराजगंज), जागरण संवाददाता। महराजगंज जिले के नगर पंचायत आनंदनगर के वार्ड नंबर 18 लोहिया मार्केट निवासी भाजपा के आइटी सेल कार्यकर्ता आशीष जायसवाल पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमलाकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यह है पूरा मामला पीड़ित के पिता रामेश्वर ने मुकामी थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया है। आरोप है कि कस्बे के कुछ लोग गोलबंद होकर रेलवे स्टेशन के पीछे आशीष जायसवाल की रेडीमेड दुकान पर पहुंच गए और धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिससे वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। इसके बाद आरोपित जान से मारने की धमकी देकर चले गए। घटना के दौरान आसपास अफरातफरी मच गई। थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय ने कहा कि तहरीर मिली है, जांच पड़ताल की जा रही है। मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। पार्क का गेट खोलने को लेकर हुआ विवाद आनंदनगर रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित पार्क का सुंदरीकरण हुआ था, जिसमें ठेकेदार का कुछ सामान पड़ा था। जिसके कारण पार्क का गेट एक तरह से बंद था। बुधवार को एक युवक ने गेट का ताला तोड़ दिया था। जिसको लेकर आशीष की युवक से कहासुनी हुई थी।

