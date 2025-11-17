बस्ती में डेढ़ लाख की चोरी का छह दिन में पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बस्ती। मोटरसाइकिल की डिक्की से डेढ़ लाख रुपये चोरी के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपित को पकड़ते हुए उसके पास से चोरी की धनराशि में से 16,700 रुपये नकद तथा वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली है।

विगत 11 नवंबर को कोठीभार थाना क्षेत्र के बसडीला निवासी श्रीकिशुन के मोटरसाइकिल की डिक्की से डेढ़ लाख रुपये नकद चोरी कर लिए गए थे। घुघली थाने में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद से ही पुलिस टीम तकनीकी व खुफिया तंत्र के आधार पर लगातार जांच में जुटी थी।

सोमवार की सुबह थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम खजुरिया मछली गांव रोड से मुख्य आरोपित जिलाजीत निवासी सोहना टोला पुरैना,थाना वजीरगंज,जिला गोंडा को सुबह 9.40 बजे गिरफ्तार कर लिया।

जिलाजीत शातिर चोर है और उसके खिलाफ रायबरेली,अयोध्या,श्रावस्ती और महराजगंज में चोरी व एनडीपीएस एक्ट के कुल पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपित ने अपने दो संलिप्त साथियों का नाम भी बताया।

दोनों आरोपी फरार हैं। घटना में शामिल दो अन्य वांछित आरोपी रामबचन पुत्र भगवती, निवासी बल्दूपुरवा,थाना धानेपुर, गोंडा राजेन्द्र पुत्र महंगू, निवासी मुण्डाडीह, थाना धानेपुर, गोंडा पुलिस उनकी गिरफ्तारी व शेष धनराशि की बरामदगी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है।