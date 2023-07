लव मैरिज की जिद पर अड़ी थी बेटी, गोरखपुर से नेपाल घुमाने ले गए घरवाले और रेत दिया गला, पुलिस ने बचाई जान

जिला प्रहरी कार्यालय पाल्पा के निरीक्षक भूपेंद्र थापा ने बताया कि युवती पाल्पा जिले के तिनाऊ गांव में गुरुवार की रात में घायल अवस्था में मिली थी। उसका गला रेता गया था। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान हालत में सुधार हुआ तो युवती ने बताया कि घरवाले पशुपति नाथ घुमाने के बहाने नेपाल ले गए थे। वहां गला रेतकर फेंक दिया।

गोरखपुर की युवती की नेपाल में हत्या का प्रयास। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Your browser does not support the audio element.